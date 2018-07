Syriens Machthaber Baschar al-Assad schwört sein Land auf einen möglichen Militärangriff des Westens ein : "Syrien wird sich gegen jeden Angriff verteidigen", zitierte das staatliche Fernsehen Assad. Einer Delegation aus dem Jemen sagte er, die syrische Armee und das Volk würden den Kampf gegen "den Terrorismus, der von Israel und den westlichen Staaten gefördert wird", fortsetzen.

Wenige Stunden nach der Abfahrt der Chemiewaffeninspekteure griffen Regierungstruppen die Ortschaften an, die das UN-Team besucht hatte. Verschiedene Revolutionstruppen meldeten, Samalka und Al-Mleiha im Osten von Damaskus seien in der Nacht mit Artillerie und Maschinengewehren angegriffen worden.

Die UN-Experten hatten am Mittwoch im Osten von Damaskus Bodenproben entnommen, um Beweise für den vermeintlichen Giftgasanschlag zu bekommen. Am Donnerstag kehrten die Experten für mehrere Stunden an den Ort zurück, um weitere Proben zu nehmen. Noch bis Samstag soll das Team im Land bleiben.

Die Allgemeine Kommission für die Syrische Revolution meldete Kämpfe an der Straße, die das Stadtzentrum von Damaskus mit dem internationalen Flughafen verbindet. In der Ortschaft Al-Nabk an der Autobahn Damaskus-Aleppo zündete die islamistische Al-Nusra-Front nach Angaben von Regimegegnern zwei Autobomben an einem Kontrollpunkt der Regierungstruppen. Die Rebellen haben weite Teile im Norden und Osten des Landes in ihrer Hand, während die Truppen von Präsident Baschar al-Assad die meisten Großstädte kontrollieren.

Die militärischen Vorbereitungen für einen Angriff westlicher Staaten auf Syrien sind nach Einschätzung von Experten nahezu abgeschlossen. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon sagte, die Beweisaufnahme sei fast abgeschlossen. Das Team werde ihm nach der Ausreise umgehend Bericht erstatten. Solange sich das UN-Team in Syrien aufhält, wird ein Militärschlag für unwahrscheinlich gehalten.

Letzter Ausweg: Diplomatie



Am Donnerstag versuchten westliche Staaten noch einmal auf diplomatischem Weg, den drohenden Angriff zu verhindern. Während US-Präsident Barack Obama versicherte, die Entscheidung über einen Einsatz sei noch nicht gefallen, bremste das britische Parlament eine für den heutigen Donnerstag geplante Entscheidung von Premierminister David Cameron . Bundeskanzlerin Angela Merkel telefonierte mit Russland und China , um eine gemeinsame Haltung im UN-Sicherheitsrat zu erreichen. Zuvor hatte sie bereits mit Frankreichs Staatschef François Hollande gesprochen, um nach einer politischen Lösung des Konflikts zu suchen.