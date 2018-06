Der UN-Sicherheitsrat verlangt Aufklärung über den möglichen Einsatz von Chemiewaffen im syrischen Bürgerkrieg. "Wir hoffen, dass die Regierung uns Zugang gewährt und dass es die Sicherheitslage zulässt", sagte der stellvertretende UN-Generalsekretär Jan Eliasson in New York nach einer Sondersitzung des Gremiums. Der Vorfall sei eine "große Eskalation". Zwar gebe es bislang keine Bestätigung dafür, dass Giftgas eingesetzt worden sei, die Vorwürfe müssten aber "sobald wie möglich" untersucht werden.



Syriens Opposition beschuldigt die Regierungstruppen, bei einem Großangriff mit Chemiewaffen nahe der Hauptstadt Damaskus 1.300 Menschen getötet zu haben. Die Regierung in Damaskus verneinte entschieden, Giftgas in dem Gebiet eingesetzt zu haben. Sie bestritt aber nicht generell, dass die Armee Ziele im östlichen und südlichen Umland von Damaskus angegriffen hatte.

Nun sollen die derzeit in Syrien ermittelnden Chemiewaffen-Experten die Giftgasvorwürfe untersuchen. Die UN-Mission hat derzeit ein Mandat zu Ermittlungen zu drei anderen Berichten von Chemiewaffeneinsätzen, darunter auf das Dorf Chan al Assal bei Aleppo am 19. März. Das UN-Team soll prüfen, ob C-Waffen eingesetzt wurden und deren Typ ermitteln. Es soll aber nicht feststellen, welche Seite für einen Angriff verantwortlich zu machen ist.

Die Vereinten Nationen haben nach Angaben des stellvertretenden Generalsekretärs Eliassons bereits mit der syrischen Regierung darüber gesprochen, den Inspektoren die Untersuchung der neuen Vorwürfe zu erlauben. "Momentan lässt die Sicherheitslage einen Zugang aber nicht zu." Zudem will die syrische Regierung kurzfristig keinen Besuch der UN-Experten in dem umkämpften Gebiet östlich von Damaskus erlauben.



Der syrische Informationsminister, Omran al-Soabi, sagte im arabischsprachigen Programm des russischen Senders Russia Today, die Chemiewaffen-Experten könnten nicht einfach spontan den Bezirk Al-Ghuta Al-Scharkija inspizieren. Dafür bedürfe es vorab einer "Vereinbarung mit der Regierung".



Ausweitung des Mandats

Inzwischen reagierte die internationale Staatengemeinschaft auch auf die jüngsten Ereignisse. So erhielt UN-Generalsekretär Ban Ki Moon, der nach Angaben eines Sprechers "schockiert" sei, noch vor der Sondersitzung des Sicherheitsrats einen von 35 Staaten unterzeichneten Brief, in dem eine Ausweitung des Ermittlungsmandats der Inspektoren gefordert wurde.

Der von Frankreich und Großbritannien entworfene Brief sprach von "glaubwürdigen Berichten über den Einsatz von Chemiewaffen" und bat den Generalsekretär, "alles in seiner Macht stehende zu tun, damit die Inspektoren vordringendlichen Zugang zu allen relevanten Orten und Informationsquellen hat". Aus UN-Kreisen verlautete indes, China und Russland hätten in einer zweistündigen Sondersitzung hinter verschlossenen Türen eine härtere öffentliche Reaktion des Sicherheitsrats verhindert.

Verhaltene Reaktion in Washington

Besondere Aufmerksamkeit gilt nun auch den USA. Dessen Präsident Barack Obama hatte den Einsatz von Giftgas vor rund einem Jahr als "rote Linie" für ein mögliches militärisches Eingreifen in den syrischen Bürgerkrieg bezeichnet. Nun aber lehnt die Regierung eine neue Debatte hierüber ab. "Ich spreche nicht über rote Linien, ich ziehe keine roten Linien", sagte Außenamtssprecherin Jennifer Psaki in Washington.

Bereits Mitte Juni reagierten die USA verhalten auf die damals bekannt gewordenen Giftgasvorwürfe. Nachdem sie nach eigenen Angaben "schlüssige Beweise" für eine solche Attacke durch die Assad-Truppen gegen die Rebellen bekommen haben soll, beschloss die US-Regierung, Waffen und Munition an die Opposition zu liefern. Allerdings solle bislang noch nichts davon bei den Aufständischen angekommen sein.