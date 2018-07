Die Chemiewaffen-Experten der Vereinten Nationen haben Syrien verlassen. Sie brachen am Morgen in Damaskus auf und überquerten wenig später bei Masnaa in UN-Fahrzeugen die Grenze in den benachbarten Libanon. Anschließend trafen sie am Flughafen der libanesischen Hauptstadt Beirut ein. Von dort aus wollen die zwölf Inspekteure nach Europa weiterreisen.



In den vergangenen vier Tagen hatten sie untersucht, was genau bei dem mutmaßlichen Giftgasangriff in der Nähe von Damaskus vor gut einer Woche passiert ist. Dazu nahmen sie zahlreiche Proben, die nun in europäischen Laboren untersucht werden sollen. Bei dem Angriff, für den die USA das syrische Regime verantwortlich machen, kamen laut US-Außenminister John Kerry 1.429 Menschen ums Leben.



Solange sich die Delegation in Syrien aufhielt, galt ein von den USA geführter Militärschlag gegen das syrische Regime als unwahrscheinlich. Bis die Ergebnisse ihrer Untersuchung vorliegen, kann es nach Angaben der Vereinten Nationen bis zu zwei Wochen dauern.



Kerry hatte angedeutet, dass die USA den UN-Bericht vor einem möglichen Militärschlag nicht abwarten werden: Der Bericht untersuche ja nur, ob Chemiewaffen eingesetzt worden seien, aber nicht von wem. Der Sicherheitsrat sei von "russischem Obstruktionismus" gelähmt. "Die UN können die Welt nicht wachrütteln."