Wenn der Bundespräsident heute Abend die deutschen Botschafter anlässlich ihrer Jahreskonferenz in Berlin empfängt, könnten sie nicht nur über die Möglichkeiten und Grenzen deutscher Außenpolitik, sondern der Politik überhaupt diskutieren. Der Fall Syrien liefert dazu bedrückendes Anschauungsmaterial.

Auch wenn die offenen Fragen rund um den möglichen Einsatz von Giftgas im syrischen Machtkampf vielleicht irgendwann geklärt sind, weiß niemand, wer diesen Tabubruch mit welchen Mitteln und zu welchem Zweck ahnden soll.

Präsident Obama hat zwar von einer roten Linie gesprochen. Aber wie wollten die derzeit kriegsunwilligen USA ziel- und zweckgerichtet in Syrien eingreifen? Einfach irgendwo Bomben abwerfen, nach dem Motto von Heinrich Bölls Kurzgeschichte Es wird etwas geschehen?

Der französische Außenminister Laurent Fabius droht mit einer "Reaktion der Stärke", ohne dass Frankreich dazu in der Lage wäre.

Und Deutschland? Selbst wenn Deutschland interventionswillig wäre – was könnte es denn im Sinne einer gelungenen Zweck-Mittel-Relation in diesem Konflikt bewirken?

Wir müssen langsam unser Weltbild korrigieren, das immer noch von der naiven Unterstellung bestimmt ist, dass es für jedes politische Problem irgendwo eine rationale und praktikable Lösung gibt, möglichst natürlich gewaltfrei – siehe Margot Käßmann.

Aber auch größere Geister haben darin geirrt. So hatte Francis Fukuyama nach dem Ende des Kalten Krieges das Ende der Geschichte verkündet, weil nun die Demokratie weltweit gesiegt habe.

Samuel P. Huntington hingegen hatte, viel pessimistischer, den Kampf der Zivilisationen gegeneinander ausgerufen – und dabei geglaubt, das Bewegungsgesetz dieses Kampfes in den religiösen Rivalitäten zu finden.

In Wirklichkeit müssen wir uns endlich darauf einstellen, dass der Verlauf der Geschichte in ihren Interessengegensätzen, Ideologien, Irrtümern, Begehrlichkeiten und Kriegen chaotisch angelegt ist.



Dass sich die Weltgeschichte also auch einer rationalen Steuerung entzieht, und dass man deshalb froh sein muss, wenn es gelingt, immer wieder Inseln der Stabilität und Freiheit zu schaffen.



Schon deshalb ist es einerseits geschichtsvergessen, wenn wir uns selber immer wieder über den Westen und damit über uns selbst lustig machen – als müsse man wegen der paar Flöhe den ganzen Hund verachten.



Und andererseits ist es nicht weniger töricht, aus der ganzen Welt einen Westen machen zu wollen. Was unserer Politik und unseren in Berlin tagenden Botschaftern allenfalls gelingen kann: die westliche Eisscholle der Sicherheit, der Freiheit und des Wohlstandes, auf der wir sitzen wie der Eisbär im Klimawandel, so lange und so gut es geht durch die Zeiten und Gezeiten zu bringen.