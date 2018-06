Die Inspekteure der UN setzen in Syrien ihre Arbeit fort. Am heutigen Vormittag sind sie nach Angaben von Gegnern des Regimes von Präsident Baschar al-Assad von ihrer Unterkunft in der Hauptstadt Damaskus in den Bezirk Al-Ghuta Al-Scharkija aufgebrochen. Sie wollen ihre Untersuchung des Giftgasangriffs von vergangener Woche fortsetzen.

Am Freitag wird die UN-Untersuchung beendet sein, und am Samstagmorgen werden die Experten das Land verlassen. "Sie werden mir umgehend Bericht erstatten", sagte UN-Generalsekretär Ban Ki Moon.

Derweil rüsten sich Gegner und Unterstützer Assads auf den absehbaren Militärangriff mehrerer westlicher Staaten gegen Syrien : Russland hat schwere Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer entsandt. Die britische Armee verlegte sechs Kampfflugzeuge vom Typ Typhoon auf ihre Luftwaffenbasis auf der Insel Zypern . Presseberichten zufolge bereitet sich die türkische Armee auf mögliche Vergeltungsaktionen nach den erwarteten Angriffen auf Einrichtungen des Assad-Regimes vor.



Großbritannien erklärte, die zusätzlichen Flugzeuge auf Zypern seien als Vorsichtsmaßnahme stationiert worden, um das britische Hoheitsgebiet zu schützen. Sie seien nicht Teil militärischer Maßnahmen gegen Syrien, teilte das Verteidigungsministerium mit. Die Kampfjets sollen im Ernstfall feindliche Flugzeuge abfangen. Der Stützpunkt Akrotiri liegt wenige hundert Kilometer Luftlinie von Syrien entfernt.

Russland schickt den Raketenkreuzer Moskwa sowie ein U-Boot-Abwehrschiff zum Schutz der russischen Marinebasis in der syrischen Hafenstadt Tartus in die Krisenregion. Auch der Lenkwaffenkreuzer Warjag soll demnächst Kurs in das Gebiet nehmen. "Die sich zuspitzende Lage in der Region erfordert eine verstärkte Präsenz", sagte ein Sprecher der Kriegsmarine der Agentur Interfax. Tartus ist die ein­zige russische Marinebasis im Mittelmeer.