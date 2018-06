Die Absage eines Treffens von US-Präsident Barack Obama mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ist ein neuer Tiefpunkt im Verhältnis zwischen den USA und Russland . Obama ist derart verärgert, dass er zwar zum G-20-Gipfel in St. Petersburg am 5. und 6. September reist, jedoch ein Einzeltreffen mit Putin in Moskau platzen ließ. Damit haben sich die wochenlangen Spannungen wegen des Umgangs mit dem Spionage-Enthüller Edward Snowden entladen.

Es gebe nicht genügend Fortschritt bei bilateralen Fragen für solche Gespräche, ließ der stellvertretende Nationale Sicherheitsberater Ben Rhodes in Washington wissen. "Es ist unserer Ansicht nach konstruktiver, das Treffen zu verschieben, bis auf unserer gemeinsamen Agenda mehr Ergebnisse vorliegen."

Obama und Putin hatten sich zuletzt im Juni am Rande des G-8-Gipfels in Nordirland getroffen. Anstatt nach Moskau zu fliegen, wird Obama nun einen Zwischenstopp in Schweden einlegen. In direkten Gesprächen hatten die USA mehrfach die Auslieferung Snowdens gefordert. Snowden soll wegen seiner umfassenden Enthüllungen zu Spähprogrammen des Geheimdienstes NSA in den USA vor Gericht gestellt werden.



Obama hatte sich am Dienstag über die Entscheidung Russlands, Snowden vorübergehendes Asyl zu gewähren, "enttäuscht" gezeigt. In einem Interview des Fernsehsenders NBC sagte er, im Verhältnis mit Russland gebe es einige "grundlegende Herausforderungen", die zur Moskauer Haltung im Fall Snowden geführt hätten. "Es hat Zeiten gegeben, in denen sie in die Denkweise des Kalten Krieges und eine Kalte-Kriegs-Mentalität zurückgefallen sind", sagte Obama.

Die Entscheidung des US-Präsidenten dürfte die ohnehin frostigen Beziehungen zwischen den beiden Staatschefs weiter verschlechtern. Bei drängenden internationalen Themen waren sie immer wieder uneins gewesen, unter anderem über Syrien – während die USA die Rebellen unterstützen, stärkt Russland Präsident Baschar al-Assad den Rücken. Ohne einen gewissen Grad der Kooperation zwischen den beiden Staaten dürfte der Konflikt in dem Bürgerkriegsland nicht zu lösen sein, vermuten Beobachter.

Doch die Liste der Streitpunkte zwischen den beiden ist weit länger: Die USA haben unter anderem das harte Vorgehen Putins gegen Kreml-Kritiker scharf kritisiert und kürzlich 18 Russen wegen Menschenrechtsverletzungen mit Sanktionen belegt. Moskau wiederum wirft den USA vor, einen Raketenschild in Osteuropa als Abschreckung gegenüber Russland aufzubauen. Putin unterzeichnete im vergangenen Jahr zudem ein Gesetz, das US-Bürgern Adoptionen russischer Kinder verbietet, was als Retourkutsche für die US-Maßnahmen gesehen wurde, die die Menschenrechtssanktionen ermöglichten.

Trotz all dieser Probleme und der Absage des Präsidententreffens bereiteten sich US-Außenminister John Kerry und Verteidigungsminister Chuck Hagel nach wie vor auf ein Treffen mit ihren russischen Amtskollegen am Freitag in Washington vor. Auch dort dürfte der Fall Edward Snowden zur Sprache kommen. Washington fordert die Auslieferung des ehemaligen Mitarbeiters des US-Geheimdiensts NSA, der umfassende Details über Spähprogramme bei der Telefon- und Internetkommunikation enthüllt hat.