Die Regierung der ostafghanischen Provinz Nuristan warnt vor einer humanitären Katastrophe durch den Vormarsch der Taliban. Nach dem Abzug der Isaf-Truppen in der Region hätte sich die Lage deutlich verschlechtert. "Die Aufständischen kontrollieren inzwischen drei der sieben Distrikte in Nuristan", sagte der Sprecher der Provinzregierung, Mohammad Saher Bahand.



Die Internationale Schutztruppe Isaf war im vergangenen Jahr aus der Unruheprovinz an der pakistanischen Grenze abgezogen. Kommenden Monat will sich die Bundeswehr aus der Provinz Kundus zurückziehen. Dort droht dann ein ähnliches Szenario. Erst vergangene Woche hatten die Taliban den Wahlleiter der Provinz bei einem Attentat getötet.



Seit Juli seien in die drei von den Taliban kontrollierten Distrikte in der Provinz Nuristan keine Lebensmittel mehr geliefert worden. Die Aufständischen würden Straßen blockieren, sagte Bahand. Mehl koste dort inzwischen dreimal so viel wie in der Hauptstadt Kabul. Kliniken seien Medikamente ausgegangen. Die Polizei kämpfe ohne Unterstützung der Armee gegen die Taliban – und ohne viel Erfolg.

Der Vormarsch der Aufständischen hat Auswirkungen auf die anstehenden Wahlen in der Provinz. Bislang hat sich nach Angaben der Wahlkommission kein einziger Kandidat für die Abstimmung im April registrieren lassen. Bahand warb in Kabul um Hilfe für die bedrängte Provinzregierung.

Der Isaf-Kampfeinsatz soll Ende kommenden Jahres auslaufen. Bis dahin sollen die afghanischen Sicherheitskräfte die Verantwortung im ganzen Land übernehmen.