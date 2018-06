Dass Australier in Übersee ständig in Schwierigkeiten stecken, ist ein unter australischen Landsleuten verbreitetes Urteil. Laut Medienberichten werden Aussies im Ausland häufig Opfer von Überfällen oder gar selbst straffällig und landen nicht selten, etwa wegen Drogenbesitzes, im Gefängnis. Julian Assange, WikiLeaks-Gründer und Spitzenkandidat der gleichnamigen Partei bei den australischen Parlamentswahlen am 7. September, ist zweifellos der prominenteste Landsmann, der derzeit fern der Heimat in der Klemme steckt.

Seit Juni 2012 hält er sich schon in der ecuadorianischen Botschaft in London auf, da er sich einem zivilrechtlichem Verfahren wegen behaupteter Sexualvergehen in Schweden stellen müsste und befürchtet, von dort an die USA ausgeliefert zu werden. Die USA wollen Assange laut Recherchen der TV-Dokumentationsreihe Four Corners wegen der Veröffentlichung von Geheimdokumenten verklagen.

Für viele seiner Landsleute ist Assange aber eher Aufklärer als Bösewicht, Zustimmung erhält er aus allen Bevölkerungsschichten. Australische Journalisten verliehen dem Fürsprecher von Whistleblowern wie Bradley Manning und Edward Snowden vor zwei Jahren den Wakley Award, der dem Pulitzer-Preis in den USA entspricht.



Assanges Ansehen in seiner Heimat ist so groß, dass die kürzlich gegründete WikiLeaks-Partei, eine Gruppe angesehener Journalisten und Menschenrechtler, in einzelnen Wahlkreisen auf bis zu 28 Prozent der Stimmen hoffen kann. Das Potenzial von WikiLeaks bei den Jungwählern liegt laut Umfragen bei 40 Prozent.

Dass Julian Assange als jugendlicher Hacker US-Konzerne anzapfte und zu einer hohen Geldstrafe verurteilt wurde, steigert seine Beliebtheit noch – auch wenn das manchem widersprüchlich erscheinen mag. Wenn Australier irgendwo in der Welt mit dem Gesetz in Konflikt geraten, dürfen sie in der Regel mit der Solidarität ihrer Landsleute rechnen.

Die frühere Regierungschefin Julia Gillard hielt sich jedoch nicht an dieses ungeschriebene Gesetz und versagte Assange vor drei Jahren die Unterstützung. Journalisten des Fernsehsenders ABC forderten von Gillard daraufhin, sich nicht von den USA unter Druck setzen zu lassen und die Rechte australischer Bürger besser zu schützen. Der amtierende Premier Kevin Rudd von der Australian Labor Party (ALP) nahm Assange seinerzeit in Schutz und machte US-Diplomaten für die fehlende Verschlüsselung ihrer Depeschen und die peinlichen Enthüllungen verantwortlich.

Assanges Hauptanliegen im Wahlkampf ist "Transparenz", seit 30 Jahren verlotterten demokratische Strukturen in seinem Heimatland, kritisiert er. Tatsächlich sind diverse Beschränkungen der Rede-, Informations- und Pressefreiheit seither ein ungelöstes Dauerthema. Daran fehlt es auf dem Inselkontinent, dessen Medien zu rund 70 Prozent vom Murdoch-Konzern beherrscht werden. Rupert Murdoch, der sich in angelsächsischen Ländern wie den USA und Großbritannien mit seinem Medienimperium News Corp schon oft in Wahlkämpfe eingemischt hat, setzt in Australien auf neue Regierungschefs wie auf Rennpferde: War Kevin Rudd 2007 noch sein bevorzugter Kandidat, hat Murdoch seine Mitarbeiter in diesem Jahr angewiesen, Rudd alle Chancen auf einen erneuten Wahlsieg zu nehmen. Kaum hatte der den Wahltermin festgesetzt, zeigten Murdochs Boulevardzeitungen den amtierenden Regierungschef auf ihren Titelseiten als senilen Wehrmachtsoffizier.