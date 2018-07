In der Türkei wird das Kopftuchverbot für Frauen im Staatsdienst aufgehoben. Das kündigte Ministerpräsident Recep Tayyip Erdoğan an.

Zu den Fundamenten der modernen Türkei gehört die Trennung von Staat und Religion. Das Tragen von Kopftüchern in staatlichen Behörden war deshalb bisher in der Türkei verboten. Das betraf Beamte und Lehrerinnen ebenso wie Schülerinnen und Studentinnen.



Schon seit Längerem wird über das Kopftuchverbot im Land gestritten. Streng religiöse Frauen fühlen sich diskriminiert, zahlreiche junge Frauen studieren außerhalb des Landes, weil sie dort das Kopftuch an Universitäten tragen dürfen.

Die Ankündigung ist Teil eines Demokratiepakets, das Erdoğan am heutigen Montag vorstellte. Ziel sei eine Stärkung demokratischer Reformen in der Türkei, sagte der Ministerpräsident. Mit dem Paket soll es künftig mehr Rechte für kleinere Volksgruppen und Minderheiten geben.



So wird Kurdisch als Schulsprache in privaten Schulen anerkannt. Außerdem sprach sich Erdoğan dafür aus, die Sperrklausel bei Parlamentswahlen von bisher zehn auf fünf Prozent zu senken oder sie gänzlich zu eliminieren. Davon würden ebenfalls vor allem die Kurden profitieren.

Opposition ist skeptisch



Zudem kündigte Erdogan ein Gesetz an, das die Änderung von Städtenamen ermöglicht und damit den Weg für eine Rückkehr zu alten kurdischer Ortsnamen frei macht. Den Kurden allerdings gehen diese Zugeständnisse nicht weit genug. Sie fordern, dass ihre Sprache auch in den öffentlichen Schulen unterrichtet werden darf. Außerdem wollen sie ihre Existenz und ihre Rechte in der Verfassung verankert sehen.

Über die Vorschläge wurde bereits seit einigen Tagen diskutiert. Oppositionspolitiker und Vertreter der kurdischen Volksgruppe hatten skeptisch darauf reagiert. Kritiker werfen Erdoğan vor, immer autoritärer zu regieren.