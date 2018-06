Bei einem Abendessen im Rahmen des G-20-Gipfels sind am Donnerstagabend in St. Petersburg Staats- und Regierungschefs zu einer Gesprächsrunde zusammengekommen. Die Teilnehmer hatten die Gelegenheit, in zehnminütigen Ansprachen ihre Positionen im Syrien-Konflikt darzulegen, hieß es aus Diplomatenkreisen. Das Treffen hatte jedoch offenbar nur dafür gesorgt, dass die Fronten weiter verhärtet wurden.



Die Spaltung der Gipfelteilnehmer hätte beim Abendessen ihre Bestätigung gefunden, fasste der italienische Ministerpräsident Enrico Letta das Ergebnis der Beratungen in der Nacht zum Freitag auf Twitter zusammen.

Weitere Reaktionen gab es zunächst nicht. Vor allem das Kräftemessen der Großmächte USA und Russland steht einer Lösung im Wege. Während US-Präsident Barack Obama sich Unterstützung für einen Waffengang gegen die syrische Führung um Präsident Baschar al-Assad erhofft und deutlich macht, dass er auch ohne UN-Mandat zum Handeln bereit sei, bleibt der russische Präsident Wladimir Putin bei seinem Standpunkt, ein Militärschlag der USA sei durch keine Beweise, die den Einsatz von Giftgas in Syrien belegen, gerechtfertigt. Russlands Widerstand sei so massiv, dass Obama gar nicht mit einer Einigung beim Gipfel rechne, hieß es aus Diplomatenkreisen.

Samantha Powers, die UN-Botschafterin der USA, warf Russland vor, sich vor seiner internationalen Verantwortung zu drücken. Die russische Regierung sei der "Schutzherr eines Regimes", das eine "dreiste Chemiewaffenattacke" verübt habe. Russland halte den Sicherheitsrat weiter "als Geisel", sagte Powers.

Einem Militärschlag gegen Assad auch ohne Mandat der UNO stehen neben Moskau auch viele andere G-20-Staaten kritisch gegenüber. Ob die USA tatsächlich militärisch gegen Syrien vorgehen werden, ist noch immer offen. Eine Genehmigung für einen Militärschlag will Obama durch den Kongress einholen. Die Abstimmungen in den beiden Kammern könnten kommende Woche stattfinden.