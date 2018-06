Die griechische Polizei hat in der Nacht zu Samstag acht Personen festgenommen, die Mitglied der rechtsextremen Partei Goldene Morgenröte sind oder zu ihrem Umfeld gehören. Drei Tage nach dem Mord an dem linken Rapper Pavlos Fyssas sind die Behörden bemüht, härter gegen die Partei und Neonazi-Banden in ihrem Umkreis vorzugehen. Athens Polizei verbot eine für Samstag geplante Essenausgabe "nur für Griechen", die die Goldene Morgenröte durchführen wollte.

Wie die Zeitung Kathimerini berichtet, nahm die Polizei in der zentralgriechischen Stadt Chalkis vor örtlichen Büros der Partei drei Männer fest, die mit Helmen, Schilden und Knüppeln ausgerüstet waren. In Thessaloniki verhaftete die Polizei fünf Männer, die Propagandamaterial bei sich hatten und angaben, Mitglieder der Goldenen Morgenröte zu sein. Bei ihnen wurden Pfefferspray, Totschläger, Messer und ein Knallkörper gefunden.

Die Ermittlungen zum Tod von Pavlos Fyssas (Künstlername: Killah P.) übernahm am Freitag die Antiterrorabteilung der Polizei. Der geständige Täter, der als Anhänger der Goldenen Morgenröte gilt, sagte am Samstagvormittag in Piräus vor dem Vernehmungsrichter aus. Er soll auf Notwehr plädiert haben, sagten seine Anwälte gegenüber Journalisten. Er habe das Opfer nicht gekannt und zur Goldenen Morgenröte nur ein lockeres Verhältnis gehabt.

Der 34-jährige Musiker war am Mittwoch in Keratsini westlich von Athen mit mehreren Messerstichen tödlich verletzt worden. Laut einem weiteren Bericht von Kathimerini hatte der 45-jährige Täter in der Nacht telefonischen Kontakt mit dem Leiter eines Parteibüros der Goldenen Morgenröte, der ihn angerufen hatte. Die Partei bestreitet jede Verstrickung in die Tat und hat den Mord verurteilt.



Die antifaschistischen Proteste in Athen und anderen Städten sollen am Samstag unter anderem mit einer Demonstration der Werftarbeiter in Piräus fortgesetzt werden.

Kein Personenschutz für rechte Parlamentarier

Den 18 Abgeordneten der Goldenen Morgenröte im Parlament wurde am Freitag der Polizeischutz entzogen. Der Sprecher der Partei beklagte "üble Nachrede" und eine "total verleumderische Attacke gegen eine legale politische Partei". Der brutale Angriff auf Pavlos Fyssas habe nichts mit der Partei zu tun. Die Goldene Morgenröte hat eine Klage gegen den Minister für Öffentliche Ordnung, Nikos Dendias, eingereicht.

Die Regierung hatte am Mittwoch mit einer Petition beim obersten Gerichtshof strafrechtliche Ermittlungen zu mehr als 30 Vergehen rund um die ultranationalistische Partei gefordert. "Wir werden diese neofaschistische Neonazi-Missgeburt auseinandernehmen", sagte Regierungssprecher Simos Kedikoglou am Freitag dem privaten TV-Sender Star. "Sie werden allmählich beginnen, sich aufzulösen."

Die Goldene Morgenröte , deren Vertreter Einwanderer als "Untermenschen" bezeichnet haben, bekam bei den Parlamentswahlen 2012 fast sieben Prozent der Stimmen. Seitdem hat die Partei an Rückhalt gewonnen: Jüngsten Umfragen zufolge käme sie derzeit auf rund zwölf Prozent.