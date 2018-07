Die Regierung des italienischen Ministerpräsidenten Enrico Letta droht auseinanderzufallen. Die fünf Minister der Partei von Silvio Berlusconi treten alle zurück, sagte Vize-Regierungschef Angelino Alfano .



Die Bedingungen für einen Verbleib in der großen Koalition seien nicht mehr gegeben, erklärten die Minister, zu denen auch Alfano selbst gehört. Letta hatte von der Mitte-Rechts-Partei Berlusconis wegen starker Spannungen in der Koalition ein Bekenntnis zur Regierung verlangt und die Vertrauensfrage angekündigt.

Nach einem Rücktritt der Regierung könnte Staatschef Giorgio Napolitano erneut Letta oder einen anderen Politiker beauftragen, eine neue Regierungsmehrheit zu suchen. Er war bisher strikt dagegen, das Parlament aufzulösen und Neuwahlen auszurufen.

In der Koalition aus der Berlusconi-Partei Volk der Freiheit (PdL) und der Demokratischen Partei (PD) Lettas hatte es in den vergangenen Wochen erhebliche Spannungen gegeben. Dabei ging es vor allem darum, dass dem rechtskräftig verurteilten Berlusconi droht, aus dem Senat ausgeschlossen zu werden.

Berlusconi forderte zum Rücktritt auf

Vor der Rücktrittsankündigung hatte Berlusconi die Minister seiner Partei aufgefordert zurückzutreten, und dabei auf die Entscheidung der Regierung von Letta verwiesen, die Mehrwertsteuer zu erhöhen. Die Partei ist Koalitionspartner von Lettas Demokratischer Partei. Den drohenden Rücktritt der PdL-Minister nannte PD-Parteichef Guglielmo Epifani den letzten Akt vor dem Kollaps.



Nach einer Krisensitzung am Freitag hatte Letta angekündigt, dass er die Vertrauensfrage stellen werde. So wollte er ausloten, wie weit ihn Berlusconis Partei noch unterstütze. "Effektive Regierungsarbeit ist eindeutig unvereinbar mit Massenrücktritten einer parlamentarischen Gruppe, die diese Regierung unterstützen sollte", sagte Letta.



Am kommenden Freitag entscheidet der Immunitätsausschuss des Senats, ob Berlusconi trotz seiner Verurteilung seinen Sitz in der zweiten Parlamentskammer behalten kann. In einer ersten Abstimmung hatte der Ausschuss dies mehrheitlich abgelehnt. Die endgültige Entscheidung soll voraussichtlich Mitte Oktober im Senatsplenum erfolgen.