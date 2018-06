Wir werden sehen, was der zu begrüßende Schwenk vom drohenden amerikanischen Angriff gegen Syrien hin zur amerikanisch-russischen Diplomatie über Syrien hinweg am Ende mehr bringen wird als eine Atempause.

Lassen wir auch das Nachrechnen darüber, wer seine Karten besser gespielt hat – Barack Obama oder Wladimir Putin. Vielleicht hat ja Moskau erst unter dem Druck ernsthafter Drohungen eine Richtung eingeschlagen, die schon früher hätte angesteuert werden können. Es kommt auf das Endergebnis an.



Ein Ergebnis allerdings zeichnet sich bereits ab: Die Zeit neigt sich zu Ende, in der demokratische Regierungen über militärische Verwicklungen jenseits der eigenen Landesverteidigung entscheiden konnten, ohne Rücksicht auf ihre Volksvertretungen.

Dass Barack Obama sich an seinen Kongress wandte, und dass David Cameron, der britische Premier, seine parlamentarische Niederlage vor einer angestrebten Syrien-Intervention (fast wirkte er erleichtert) wegsteckte – dies kann man zwar als ganz besondere Einzelfälle analysieren. Doch es werden keine einmaligen Ausnahmen sein, sondern Präjudizien werden. Für spätere Fälle und für andere demokratische Nationen.

Man könnte auch sagen: In dieser Sache werden die anderen nach und nach etwas deutscher. Denn bei uns müssen alle Kampfeinsätze der Bundeswehr seit einiger Zeit vom Bundestag genehmigt werden.

So viel zur Vorgeschichte: Die Bundeswehr war im Grundgesetz von Anfang an gedacht allein zur eigenen Landesverteidigung und zum Beistand für andere Partner in der Nato. Als zu Beginn der neunziger Jahre die Nato anfing, ihr Mandat auszuweiten und out of area, also jenseits der Bündnisgrenzen, tätig werden wollte, hätte diese faktische Ausweitung des Nato-Vertrags eigentlich einer parlamentarischen Ratifizierung bedurft.

Die Politik wollte das weder eingestehen, noch wollte das Bundesverfassungsgericht diese Selbstverständlichkeit einfordern – was freilich einen internationalen Eklat bedeutet hätte. Und so behalfen sich die Richter mit der Erfindung des Begriffs vom "Parlamentsheer" und verlangten die parlamentarische Bewilligung eines jeden Kampfeinsatzes – also anstelle der großen General-Ratifikation künftig die kleine Ratifikation von Fall zu Fall. Damit wurde die parlamentarische Mitwirkung sogar konkretisiert und situationsnäher ausgestaltet.

Wenn sich dieser Trend von Deutschland über Großbritannien zu Amerika wenigstens im Westen ausbreiten sollte, wäre dies ein erheblicher Zivilisationsgewinn. Wer mit militärischer Macht irgendwo in der Welt eingreifen wollte, selbst mit völkerrechtlicher Rückendeckung, wäre einem viel größeren Druck ausgesetzt, seine Sache vor dem eigenen Volk plausibel zu machen.

Vielleicht hätte unter solchen Umständen George W. Bush den zweiten Irakkrieg nicht mit so falsch erfundenen Gründen anzetteln können, vielleicht hätte man sich in Afghanistan mit der Zerschlagung der Al-Kaida-Potenziale zufriedengegeben, anstatt sich auch noch einzubilden, man könne dort in absehbarer Zeit so etwas errichten wie eine Demokratie ohne Demokraten.

Gewiss, auch das Volk kann irren. Aber es hat mehr Stimmen als ein Kabinett. Und wenn die Soldaten Bürger in Uniform sind, sollten die Bürger auch mitentscheiden, wohin die Uniformierten geschickt werden.