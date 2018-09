Die Arbeiterpartei Kurdistans ( PKK ) hat den vereinbarten Rückzug ihrer Kämpfer aus der Türkei gestoppt. Die türkische Regierung setze die angekündigten Reformen zur Stärkung der Rechte der Kurden nicht um, begründete die Rebellenbewegung den Schritt. So sei sie allein dafür verantwortlich, dass die PKK ihren Abzug in den Irak aussetze. Zugleich versicherten die Rebellen, den herrschenden Waffenstillstand beibehalten zu wollen.

Die Regierung solle nun Zeit bekommen, um nachzubessern: "Der Rückzug der Kämpfer ist gestoppt. Der Waffenstillstand wird beibehalten (…), um der Regierung zu erlauben, Initiativen zu ergreifen", hieß es in der von der prokurdischen Nachrichtenagentur Firat News verbreiteten PKK-Erklärung.

Zuvor hatte die Bewegung gedroht, das Abkommen aufzukündigen, sollte die Türkei bis zum 1. September keine Reform in Gang setzen.

Die Regierung von Recep Tayyip Erdoğan hatte in Verhandlungen mit dem inhaftierten PKK-Führer Abdullah Öcalan im März erreicht, dass dieser einen historischen Waffenstillstand verkündete. Das Abkommen sollte den Abzug der etwa 2.500 PKK-Kämpfer aus der Türkei in Lager im Nordirak bewirken . Im Gegenzug fordern die Rebellen mehr Autonomie für die 15 Millionen Kurden, etwa das Recht auf Schulbildung in kurdischer Sprache und eine Änderung der Wahlgesetze.

Gesetzentwurf in Vorbereitung

Erdoğan hatte im August seinerseits der PKK vorgeworfen, das Abkommen zum Rückzug aus der Türkei gebrochen zu haben. Die Versprechen seien "nicht erfüllt worden", sagte er. Nur ein Fünftel der Rebellen habe das türkische Staatsgebiet tatsächlich verlassen – vor allem Frauen und Kinder. Erdoğan schloss eine Amnestie für alle PKK-Kämpfer aus, auch Schulunterricht in Kurdisch sei nicht auf der Tagesordnung.

Die PKK hatte seit 1984 mit Gewalt für einen kurdischen Staat im Südosten der Türkei gekämpft, inzwischen hat sie die Forderung nach staatlicher Unabhängigkeit aber aufgegeben. Durch den Konflikt starben mehr als 40.000 Menschen.



Die Regierung bereitet derzeit einen Gesetzentwurf vor, über den das Parlament nach dem Willen Erdoğans noch im September entscheiden könnte. Die linksnationalistische Opposition lehnt allerdings einen Teil der Reformen ab. Auch ein Teil der türkischen Öffentlichkeit steht einer Versöhnung mit den kurdischen Rebellen ablehnend gegenüber. Eine Justizreform im März erlaubte zwar, die umstrittene Verfolgung kurdischer Aktivisten unter dem Vorwurf des "Terrorismus" einzuschränken. Doch bewirkte sie nicht die Freilassung der Tausenden inhaftierten kurdischen Aktivisten.