Bei Protesten in der südtürkischen Stadt Antakya ist in der Nacht zum Dienstag ein 22-Jähriger getötet worden. Der Vorfall ereignete sich auf einer Demonstration gegen ein Bauvorhaben in Ankara. Verwandte berichteten türkischen Medien, Ahmet Atakan sei von einem Tränengaskanister am Kopf getroffen worden, den die Polizei auf ihn geschossen habe. Er sei kurz darauf im Krankenhaus gestorben.



Der Vorfall ereignete sich gegen 2:00 Uhr in der Provinzhauptstadt Antakya. Studenten hatten zu einem Solidaritätsmarsch für Studenten und Bewohner Ankaras aufgerufen, die sich gegen den Bau einer Straße durch den Campus der Middle Eastern Technical University wehren. Die Demonstration in Antakya diente auch dem Gedenken an den Demonstranten Abdullah Cömert, der Anfang Juni während der Proteste um den Gezi-Park in Istanbul von der Polizei getötet worden war.

Über das Hashtag #AhmetAtakan wurden seit der Nacht 88.000 Tweets abgesetzt, darunter viele, die einen Zusammenhang zwischen dem Tod des jungen Mannes und den Unruhen um den Gezi-Park herstellen. Das Hashtag trendete in der Türkei und in Deutschland über mehrere Stunden.



Die staatliche Agentur Anadolu berichtet von Provokationen seitens der Demonstranten in Antakya. Es sollen Steine sowie Kanister in Richtung der Polizisten geflogen sein. Ahmet Atakan ist das sechste Todesopfer während der anhaltenden Proteste gegen die Regierung von Recep Tayyip Erdoğan und seiner rechtskonservativen Partei AKP. Begonnen haben die Proteste im Juni, als bekannt wurde, dass auf dem Gelände des Gezi-Parks im Herzen Istanbuls ein Einkaufszentrum gebaut werden soll. Das Ereignis hatte zu landesweiten Protesten mit gewaltsamen Ausschreitungen geführt.