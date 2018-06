Durch einen Bombenanschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mindestens 18 Menschen getötet worden. Zwei Sprengsätze explodierten in dem Restaurant The Village, in dem vor allem Regierungsangestellte und Journalisten verkehren. Zu der Tat bekannte sich die mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbündete Al-Shabaab-Miliz.



20 weitere Personen wurden verletzt, teilte die Polizei mit. Auch das benachbarte Hotel Muna wurde getroffen, berichtet die BBC . Verbrannte Leichen lagen aufgereiht vor dem Restaurant, Verwundete wurden in Krankenwagen weggeschafft. Soldaten feuerten in die Luft, offenbar um wieder Ordnung herzustellen, nachdem sich am Anschlagsort eine Menschenmenge versammelt hatte.

Nach Angaben von Polizei und Augenzeugen explodierte zunächst ein Fahrzeug, das vor einem Restaurant in der Nähe des Nationaltheaters geparkt war. Wenige Minuten später habe sich ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt in der Menge, die den Opfern zu Hilfe geeilt war, sagte ein Vertreter der somalischen Sicherheitskräfte.

"Operation in Hamarweyne erfolgreich ausgeführt", twitterte die radikalislamische Al-Shabaab-Miliz mit Blick auf den Bezirk, in dem der Anschlag stattfand. Nach Darstellung der Miliz wurden durch das Attentat "Schlüsselvertreter" der Behörden getötet. Augenzeugen berichteten jedoch, bei den Toten handele es sich allem Anschein nach um normale Zivilisten.



Bei einem Anschlag zweier Selbstmordattentäter auf das Restaurant im November 2012 war ein Wachmann ums Leben gekommen. Für den Angriff waren ebenfalls Extremisten der Al-Shebab verantwortlich gemacht worden.



Islamistische Extremisten hatten laut BBC im September 2012 einen Anschlag auf das Restaurant in der Nähe des Regierungssitzes verübt , durch den 14 Menschen starben. Die islamistische Miliz Al-Shabaab-Miliz wurde zwar 2011 aus Mogadischu vertrieben, hat aber seitdem zahlreiche Anschläge in der somalischen Hauptstadt verübt.