Die Mitte-rechts-Regierung in Portugal hat für ihren strengen Sparkurs eine kräftige Niederlage einstecken müssen. Bei den Kommunalwahlen vom Sonntag erlitt nach ersten zuverlässigen Hochrechnungen vor allem die liberale Sozialdemokratische Partei (PSD) von Ministerpräsident Pedro Passos Coelho herbe Verluste. Sie verlor in vielen Gemeinden die Macht.



In einer ersten Reaktion räumte Passos Coelho "eine der schlimmsten Niederlagen" in der Geschichte seiner Partei ein. Er wolle aber den Weg der Sanierung fortsetzen. Das sei unerlässlich, damit sein Land die Krise überwinden, auf den Wachstumspfad zurückkehren und "mehr soziale Gerechtigkeit und Wohlstand erlangen" könne, sagte der 49-Jährige. Es war die erste Wahl seit der Machtübernahme der PSD und des kleineren Koalitionspartners CDS im Juni 2011.



Im Wahlkampf hatte die Opposition dazu aufgerufen, die Regierung wegen des als ungerecht und erfolglos angeprangerten Sparprogramms abzuwählen. Sozialistenführer Antonio Seguro warf Passos vor, beim Sparprogramm mehrfach Wahlversprechen gebrochen zu haben. Er sprach von einem klaren Sieg für seine Partei. "Die Mehrheit der Wähler hat die Politik dieser Regierung landesweit abgelehnt", sagte er.



In den drei nach Lissabon bevölkerungsreichsten Gemeinden Portugals, Porto, Sintra und Vila Nova de Gaia, setzten sich nach Angaben der TV-Sender SIC und RTP Kandidaten der Opposition durch. Bisher hatte dort die PSD allein oder mit Koalitionspartnern zum Teil seit vielen Jahren das Sagen. In der Hauptstadt stand der amtierende sozialistische Bürgermeister António Costa vor einem Sieg mit knapp 49 Prozent.

Am Wahltag veröffentlichte die Zeitung Público einen Bericht, wonach Portugal nach dem ersten Hilfspaket von 2011 in Höhe von 78 Milliarden Euro trotz aller Kürzungen auf eine zweite Finanzspritze angewiesen sein werde. Unter Berufung auf anonyme Quellen der Europäischen Union (EU) in Brüssel schrieb das Blatt, ein zweites Hilfspaket sei "weitgehend unvermeidlich". Das Finanzministerium in Lissabon wies die erste Reportage am Samstagabend zwar als "gegenstandslos" zurück. Aber Público versicherte in einem weiteren Bericht am Sonntag, die neue Hilfe könne sich auf bis zu 50 Milliarden Euro belaufen.

Erst am Donnerstag hatte das Verfassungsgericht die Regierung unter Druck gesetzt, als es Teile der Arbeitsmarktreform von 2012 als verfassungswidrig zurückwies. Es war bereits das dritte Mal in diesem Jahr, dass die Richter Sanierungspläne der Regierung stoppten.