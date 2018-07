Fünf Tage nach Beginn ihres Hungerstreiks ist die inhaftierte Pussy-Riot-Musikerin Nadeschda Tolokonnikowa auf die Krankenstation eines russischen Gefängnisses verlegt worden. Ihr Gesundheitszustand habe sich deutlich verschlechtert, sagte ihr Ehemann Pjotr Wersilow .

Die russische Strafvollzugsbehörde bestätigte die Verlegung der 23-Jährigen auf "Empfehlung der Ärzte". Tolokonnikowa war am Montag in den Hungerstreik getreten, um gegen die extreme Zwangsarbeit, sklavenartige Behandlung und Todesdrohungen eines Justizbeamten in ihrem Arbeitslager zu protestieren.

In einem aktuellen Brief an ihren Ehemann erhebt die Mutter eines fünfjährigen Mädchens weitere Vorwürfe. Ein Offizier habe sie gewaltsam festgehalten, während eine Mitgefangene ihr das Trinkwasser weggenommen habe. "Ohne Wasser stirbt ein Mensch in wenigen Tagen, wenn er einen Hungerstreik macht", schrieb sie.

Die Vollzugsbehörden wiesen diese Anschuldigungen zurück. Ärzte hätten aus gesundheitlichen Gründen empfohlen, das Trinkwasser durch heißes Wasser auszutauschen, zitiert die russische Nachrichtenagentur Interfax einen Behördensprecher. Es sei keine physische Gewalt angewendet worden.

Menschenrechtsbeauftragter Löning ist "erschüttert"

Der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung , Markus Löning (FDP), sagte, er sei von den Schilderungen Tolokonnikowas "erschüttert".

Gemeinsam mit ihren Bandkolleginnen Maria Alechina und Jekaterina Samuzewitsch war Tolokonnikowa im August vergangenen Jahres wegen "Rowdytums" und "Anstachelung zu religiösem Hass" zu zwei Jahren Lagerhaft verurteilt worden .

Die Musikgruppe hatte im Februar 2012 in einer Moskauer Kathedrale ein "Punkgebet" gegen Präsident Wladimir Putin aufgeführt. Samuzewitsch war später auf Bewährung freigelassen worden. Die wiederholten Anträge Tolokonnikowas auf vorzeitige Haftentlassung wurden dagegen abgelehnt.