Die syrische Führung hat sich bereit erklärt, ihr Chemiewaffenarsenal unter internationale Kontrolle zu stellen. Er begrüße den entsprechenden russischen Vorschlag, sagte Syriens Außenminister Walid al-Muallim nach einem Treffen in Moskau .

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hatte zuvor Äußerungen seines US-Kollegen John Kerry aufgegriffen und Syrien aufgefordert, seine Chemiewaffen unter Kontrolle zu stellen und zu vernichten, um einen möglichen Militärschlag abzuwenden. Lawrow hatte eine "schnelle und positive" Antwort von der Regierung in Damaskus gefordert.

Russland erhoffe sich von der Maßnahme, einen möglichen Militärschlag gegen das Land damit verhindern zu können. "Wir fordern die syrische Führung auf, die Chemiewaffen nicht nur unter internationale Kontrolle zu stellen, sondern auch später zu vernichten." Syrien müsse zudem "der Organisation für das Verbot chemischer Waffen beitreten", hatte Lawrow nach Gesprächen mit al-Muallim gesagt.



US-Außenminister John Kerry hatte die Kontrolle der syrischen Chemiewaffen als eine letzte Möglichkeit für Präsident Baschar al-Assad genannt, um einen Angriff noch verhindern zu können. "Er könnte nächste Woche sämtliche seiner chemischen Waffen der internationalen Gemeinschaft übergeben", hatte Kerry gesagt . "Aber er ist nicht im Begriff, das zu tun, und es ist offensichtlich auch nicht möglich."

"Sie müssen mit allem rechnen"

Russland ist einer der letzten Verbündeten Assads und hat bislang mit China mehrfach Resolutionen des UN-Sicherheitsrats gegen Syrien verhindert.

Assad selbst warf den USA in einem Interview vor, "nicht den kleinsten Beweis" für eines Chemiewaffeneinsatz der syrischen Streitkräfte vorgelegt zu haben. Zugleich warnte er vor den Folgen eines Angriffs: "Sie müssen mit allem rechnen", sagte Assad im Gespräch mit dem US-Fernsehsender CBS .



Der syrische Präsident verwies darauf, dass Entscheidungen im Falle eines Angriffes nicht nur von seiner Regierung getroffen würden, sondern dass es in der Region "unterschiedliche Akteure" gebe. So müsse beispielsweise mit dem Einsatz von Chemiewaffen gerechnet werden, "falls Aufständische, Terroristen in der Region oder andere Gruppe solche besitzen".

Die US-Regierung dringt auf einen Militärschlag gegen Syrien als Reaktion auf einen mutmaßlichen Giftgaseinsatz bei Damaskus am 21. August, bei dem nach amerikanischen Angaben mehr als 1.400 Menschen ums Leben kamen. Derzeit kämpft Präsident Barack Obama um die Zustimmung des US-Kongresses für einen solchen Schritt. Eine Entscheidung könnte noch in dieser Woche fallen.