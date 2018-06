Der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt ( SPD ) hat vor einem Militärschlag der USA in Syrien gewarnt. Die Leichtfertigkeit, mit der manche glaubten, eine militärische Lösung sei der richtige und bessere Weg, erschrecke ihn, sagte der 94-Jährige bei einem Auftritt mit SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier in dessen Wahlkreis in Brandenburg an der Havel.

"Ich bin weiß Gott kein Pazifist, ich bin ein alter Soldat", sagte Schmidt . Es sei aber nicht klar, welche Kräfte in der Opposition zu Syriens Machthaber Baschar al-Assad stünden. Es gebe keine sich anbietende Lösung der Vernunft. Ein Militärschlag treffe am Ende nur die Bürger Syriens.



Steinmeier sagte, zwei Tage Bombardierung wären für Assad weniger gefährlich als eine gemeinsame Haltung von Russland und den USA .



Der Auftritt in Brandenburg, wo Steinmeier seinen Wahlkreis hat, ist Schmidts einziger geplanter Wahlkampftermin. Schmidt hat einen guten Draht zu Steinmeier, aber auch zu Kanzlerkandidat Peer Steinbrück , den er früh als Kanzlerkandidat unterstützt hatte.



Viele Fehler bei der Deutschen Einheit

In dem vom früheren ZEIT-Herausgeber Theo Sommer moderierten Gespräch ging es auch um die frühere Ost-Politik. Über den früheren SED-Generalsekretär Erich Honecker sagte Schmidt: "Erich Honecker war ein unsicherer Mensch. Er hat mir leid getan." Er sei vollkommen abhängig von den Entscheidungen gewesen, die in Moskau getroffen wurden.

Schmidt sagte, im Rückblick sei vieles bei der Deutschen Einheit nicht gut gelaufen. "Ohne es wirklich zu wollen, haben wir die alte DDR-Industrie plattgemacht." Das habe strukturelle Unterschiede im Osten verschärft. Er rechne damit, dass der Einigungs- und Anpassungsprozess bis weit über das Jahr 2020 hinaus dauern werde.

Eine Anpassung der Renten zwischen Ost und West nannte Steinmeier ein wichtiges Ziel. "Wir können da aber nicht das Blaue vom Himmel versprechen." Das koste viel Geld und solle Stück für Stück in den nächsten sieben Jahren bis 2020 angestrebt werden. Er warnte vor einer "Entleerung der ländlichen Räume". Allein schon, um solche Regionen zu unterstützen, müsse es den Soli auch über das Jahr 2019 hinaus geben.