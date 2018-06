Der syrische Außenminister Walid al-Moallem hat dem Westen bei einer Rede vor der UN-Vollversammlung in New York vorgeworfen, den Aufständischen in seinem Land Chemiewaffen geliefert zu haben. Die Rebellen hätten die Stoffe "von bekannten Ländern des Westens und der Region" erhalten, sagte Al-Moallem, der den Rebellen vorwirft, im Syrien-Konflikt Giftgas eingesetzt zu haben.

Den USA und der Europäischen Union warf Al-Moallem vor, mit ihren "unilateralen, unmenschlichen und unmoralischen Sanktionen" zu einer Verschlechterung der Lebensbedingungen der Syrer beigetragen zu haben. Zugleich bekräftigte der Außenminister die Haltung seiner Regierung, wonach es in Syrien keinen Bürgerkrieg gebe, sondern "einen Krieg gegen den Terrorismus".

Die Gegner seiner Regierung stellte Al-Moallem als grausame Kannibalen dar. Die extremistischen Kämpfer mit Verbindungen zum Terrornetzwerk Al-Kaida würden menschliche Herzen essen und ihre Opfer zerstückeln, während diese noch am Leben seien, sagte Al-Moallem in seiner Rede. Anschließend würden die Extremisten die Gliedmaßen ihrer Opfer an Familienangehörige schicken.

Der Minister verwies auf Videos, die auf kannibalisches Verhalten von Kämpfern hindeuten. In der Tat werfen Beobachter nicht nur dem Militär und den Milizen des Regimes, sondern auch den Rebellen Menschenrechtsverletzungen vor.



Im syrischen Bürgerkrieg, in dem Rebellen seit März 2011 gegen die Regierung von Präsident Baschar al-Assad kämpfen, sind inzwischen auch zahlreiche Milizen und Dschihadisten aktiv.



Bei einem Giftgaseinsatz am 21. August waren nahe Damaskus mehr als 1.000 Menschen ums Leben gekommen. Die USA machen das Regime für den Angriff auf die von Rebellen kontrollierten Gebiete verantwortlich. Das Regime streitet das ab und weist die Schuld den Aufständischen zu.



Deutschland lieferte bis 2011 Chemikalien nach Syrien

Immerhin hatte Assad zugesagt, die Chemiewaffenbestände seines Landes vernichten zu lassen . Um das vorzubereiten, reiste am Montag ein Expertenteam der Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen (OPCW) ein. Schon zuvor hatten UN-Chemiewaffenexperten die Orte der Angriffe inspiziert und mit Ärzten, Augenzeugen und Verletzten gesprochen.

Nach Schätzungen verfügt das Regime über rund 1.000 Tonnen Chemiewaffen. Mitte 2014 soll das Land nach einem Beschluss des UN-Sicherheitsrates chemiewaffenfrei sein.



Auch Deutschland hat noch bis zu Beginn des syrischen Bürgerkriegs vor rund zweieinhalb Jahren Chemikalien geliefert, die zur Herstellung von Giftgas genutzt werden können. Das Bundeswirtschaftsministerium räumte mittlerweile ein, dass die Menge der zwischen 1998 und April 2011 nach Syrien exportierten Substanzen mit 360 Tonnen fast drei Mal so groß ist wie bisher bekannt. Es gebe aber weiterhin keine Zweifel an der zivilen Verwendung der Chemikalien.