Sarin zählt zu den heimtückischsten Waffen überhaupt. Der chemische Kampfstoff kann eingeatmet oder über die Augen und Haut aufgenommen werden. Die Opfer erleiden Krämpfe, Atemlähmungen und sterben qualvoll. Sarin wurde im Dritten Reich in Deutschland entwickelt. Die Hitler-Diktatur setzte das Giftgas nicht an der Front ein, wohl aus Angst vor der Reaktion der Kriegsgegner. Das Assad-Regime in Syrien – darauf deutet derzeit alles hin – scheint keine Hemmungen gehabt zu haben, Sarin gegen Zivilisten einzusetzen. Bis zu 1.400 Menschen sollen damit ermordet worden sein. Das Nervengas wurde im Bürgerkrieg eingesetzt, stellten UN-Inspekteure fest. Deutschland könnte daran einen Anteil gehabt haben.

Mindestens 137 Tonnen verschiedener Chemikalien haben deutsche Unternehmen mit Genehmigung ehemaliger Bundesregierungen nach Syrien geliefert. Darunter waren Zutaten, die für die Produktion von Sarin verwendet werden können. Der Export kam zustande, obwohl in Deutschland theoretisch strenge Ausfuhrregeln gelten – die aber unter zwei Bundesregierungen nicht konsequent angewandt wurden.



Zwischen 2002 und 2006 erhielt Syrien unter anderem Fluorwasserstoff, Ammoniumhydrogendifluorid und Natriumflorid sowie Kalium- und Natriumcyanid aus Deutschland. Diese Chemikalien gelten nicht als Kampfstoffe, sondern als Dual-Use-Güter, die einen doppelten Verwendungszweck haben und auch in zivilen Betrieben verarbeitet werden – in diesem Fall entweder in der Zahnpastaproduktion oder zur Herstellung von Massenvernichtungswaffen. Aber auch Schiffsgetriebe sind ein Beispiel, sie können sowohl in Frachtern wie in Fregatten eingebaut werden, oder Motoren, die Panzer ebenso antreiben wie Mähdrescher.



In allen Fällen der jetzt diskutierten Lieferungen an Syrien sei die geplante zivile Nutzung der gelieferten Chemikalien "plausibel dargestellt" worden, teilte das für Ausfuhrgenehmigungen zuständige Bundeswirtschaftsministerium mit. "Diese Genehmigungen wurden nach sorgfältiger Prüfung aller eventuellen Risiken, einschließlich von Missbrauchs- und Umleitungsgefahren in Hinblick auf mögliche Verwendungen im Zusammenhang mit Chemiewaffen, erteilt. Die Bewertung aller verfügbaren Informationen vor Erteilung der Genehmigungen hatte keine Hinweise auf eine militärische Nutzung ergeben, die eine Versagung der Genehmigung begründet hätten."

Nicht das erste Mal Chemiewaffenprogramme unterstützt

Doch auch 2002 war bereits bekannt, dass das Assad-Regime über Sarin und andere Nervengase verfügte und sein Arsenal ausbauen wollte. Nie war Syrien zudem einem der Abkommen beigetreten, die Produktion und Lagerung chemischer Massenvernichtungswaffen verbieten. Deshalb hätten die Lieferungen besonders kritisch hinterfragt werden müssen. Gerade Deutschland, das von den Vereinigten Staaten und Israel in den 1980er und 1990er Jahren stark kritisiert worden war, weil es durch Exporte den Ausbau des irakischen und des libyschen Chemiewaffenprogramms ermöglicht hatte, hätte im Fall Syrien besonders wachsam sein müssen. Auch der irakische Diktator Saddam Hussein setzte dank deutscher Hilfe Sarin gegen Kurden und Schiiten ein.

Und schließlich hat sich Deutschland in mehreren Abkommen verpflichtet, mit seinen Dual-Use-Exporten nicht zur Verbreitung von Massenvernichtungswaffen beizutragen – dazu gehören etwa das Wassenaar-Arrangement und die Australische Gruppe. Letztere ist ein Zusammenschluss von Staaten, die gemeinsam die Ausbreitung chemischer und biologischer Waffen verhindern wollen. Laut dem Auswärtigen Amt ist ein weiteres Ziel, dass sich ebendiese Gruppe über Beschaffungsmethoden verdächtiger Länder austauscht.



Zudem ist die Bundesrepublik als EU-Mitglied dem Verhaltenskodex für Waffenausfuhren vom 8. Juni 1998 verpflichtet. Darin sichern die EU-Partner zu, gemeinsame Standards beim Export konventioneller Rüstungsgüter und bei Dual-Use-Gütern einzuhalten. Im vergangenen Jahr trat die EU-Verordnung Nr. 388/2012 in Kraft, die eine bereits bestehende Dual-Use-Verordnung neu regelte. Die aus Deutschland nach Syrien gelieferten Chemikalien fallen darunter und finden sich im Anhang I (Besondere Werkstoffe und Materialien und zugehörige Ausrüstung) in den Kategorien 1C350, 1C351, 1C352 und 1C353. Ihr Export ist erst nach einer Genehmigung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) möglich, das dem Bundeswirtschaftsministerium unterstellt ist. Doch deutsche Unternehmen müssen nicht mit einer allzu restriktiven Bearbeitung ihrer Anträge rechnen, die Behörde entscheidet im Schnitt sehr wirtschaftsfreundlich. 2009 erteilte das Bafa 6.874 Genehmigungen für den Export von Dual-Use-Gütern im Wert von 4,2 Milliarden Euro. Abgelehnt wurden gerade einmal 43 Anträge.