Russland will gemeinsam mit dem Assad-Regime einen Plan zur Chemiewaffenkontrolle in Syrien ausarbeiten und diesen in Kürze der internationalen Gemeinschaft vorstellen. Es gebe "genau jetzt, in diesen Minuten, Kontakte mit der syrischen Seite", teilte Außenminister Sergej Lawrow laut der Agentur Interfax mit. "Wir bereiten konkrete Vorschläge in der Form eines Plans vor, den Interessierte erhalten werden – natürlich auch die Vereinigten Staaten", sagte Lawrow.

Syrien hat nach Angaben seines Außenministers den russischen Vorschlag akzeptiert, die Chemiewaffen unter internationale Kontrolle zu stellen. Man habe der Initiative schnell zugestimmt, um "die US-Aggression zu stoppen", sagte Außenminister Walid al-Muallim.



Lawrow sagte, sobald man sich mit Syrien auf einen Aktionsplan geeinigt habe, werde dieser mit UN-Generalsekretär Ban Ki Moon und der Organisation für das Verbot chemischer Waffen abgestimmt. Die von ihm vorgetragene Idee sei gemeinsam mit den Amerikanern entwickelt worden. Er sei mit seinem US-Kollegen John Kerry in ständigem Kontakt.

Der russische Außenminister verlangte, dass die Untersuchung des mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatzes in Syrien fortgesetzt werden müsse. "Die Wahrheit muss ermittelt werden. Die Schuldigen müssen zur Verantwortung gezogen werden", betonte Lawrow.

Russland macht Islamisten verantwortlich

Russland geht im Unterschied zu den USA nicht davon aus, dass der syrische Machthaber Baschar al-Assad Chemiewaffen eingesetzt hat. Nach russischer Auffassung haben radikale Islamisten den Anschlag verübt, um damit ein militärisches Eingreifen des Westens zu provozieren – und Assad so beseitigen zu lassen.

Lawrow hatte am vergangenen Montag eine Äußerung von US-Außenminister John Kerry zur internationalen Kontrolle von Syriens Chemiewaffen als Lösungsvorschlag aufgegriffen und damit Bewegung in die Krise gebracht. Am Vormittag kündigte der französische Außenminister Laurent Fabius an, noch heute einen Entwurf für eine Syrien-Resolution in den UN-Sicherheitsrat einzubringen.

Der Text wird nach Angaben von Fabius den russischen Vorschlag aufgreifen. Im Resolutionsentwurf werde die syrische Zustimmung zur Vernichtung der Waffen verlangt und vor "extrem schwerwiegenden" Konsequenzen gewarnt, sollte die Führung in Damaskus die Bedingungen nicht einhalten. Dies würde von den Vereinten Nationen gedeckte Militärangriffe gegen das Assad-Regime einschließen, hieß es. Der russische Vorstoß dürfe nicht als Ablenkungsmanöver genutzt werden können, sagte Fabius. Im Text wird dem syrischen Regime die Schuld für den Chemiewaffeneinsatz gegeben, das vor dem Internationalen Gerichtshof bestraft werden solle.