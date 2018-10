Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat einstimmig die Zerstörung des syrischen Chemiewaffenarsenals beschlossen und hat damit erstmals seit Beginn des Aufstands in Syrien im Frühjahr 2011 eine gemeinsame Haltung formulieren können. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon sprach von einer historischen Resolution. Es müsse aber noch mehr getan werden, um den Bürgerkrieg zu beenden, in dem in zweieinhalb Jahren mehr als 100.000 Menschen getötet worden seien. "Ein rotes Licht für eine Waffenart bedeutet kein grünes Licht für andere", mahnte Ban. "Das ist kein Freibrief, mit konventionellen Waffen zu töten."

Die Abstimmung in New York war der Durchbruch nach zweieinhalb Jahren Blockade im höchsten UN-Gremium: Russland und China hatten bislang drei Resolutionen gegen die Regierung von Präsident Baschar al-Assad verhindert, die von den anderen Vetomächten USA, Frankreich und Großbritannien gefordert worden waren. "Uns ist klar, dass trotz ihrer Nützlichkeit eine Resolution allein Syrien nicht retten wird", sagte der französische Außenminister Laurent Fabius nach der Abstimmung. Aber: "Endlich verdient der Sicherheitsrat seinen Namen."

US-Außenminister John Kerry sprach von einer "starken, durchsetzbaren, einen Präzedenzfall schaffenden Resolution". Sie zeige, dass Diplomatie so stark sein könne, "dass friedlich die schlimmsten Waffen des Krieges entschärft werden können". Die Resolution setze eine neue internationale Norm, dass "der Einsatz von chemischen Waffen überall eine Bedrohung des internationalen Friedens und der Sicherheit" bedeute. Ihm zufolge soll die Zerstörung des syrischen Giftgasarsenals im November beginnen und bis Mitte kommenden Jahres abgeschlossen sein.

Die Resolution ermöglicht auch Strafmaßnahmen, sollte Damaskus nicht kooperieren. Allerdings gibt es dafür auf Druck Russlands keinen Automatismus, sondern es muss gesondert abgestimmt werden. Russland und China könnten dagegen also immer noch ihr Veto einlegen. Der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärte, Verstöße von Assad müssten "zu 100 Prozent" bewiesen werden. Außerdem wies er darauf hin, dass die Resolution ebenso für die Rebellen gelte.

Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) hatte zuvor den Weg zur Verabschiedung der Resolution geebnet: Sie beschloss am späten Abend in Den Haag im Eilverfahren ein Konzept für die Umsetzung des Vorhabens. Darin enthalten sind Zeitpläne für die Katalogisierung, Sicherstellung und schließlich Zerstörung der Chemiewaffen. Erste OPCW-Inspektoren sollen bereits in der kommenden Woche in Syrien eintreffen. "Die gute Nachricht ist, dass es eine Entscheidung gibt", sagte OPCW-Sprecher Michael Luhan.

Schätzungen zufolge besitzt die Regierung Assads 1.000 Tonnen chemischer Waffen. Nach einer Giftgasattacke mit Hunderten Toten im August drohten die USA mit einem Militärangriff. Washington macht Damaskus für den Giftgasangriff verantwortlich, Moskau vermutet dahinter eine Provokation der Rebellen. Schließlich einigten sich Russland und die USA auf einen Plan zur Vernichtung der syrischen Chemiewaffenbestände. Am Rande der UN-Generaldebatte fanden sie am Donnerstag schließlich einen Kompromiss.

Neben der Chemiewaffen-Zerstörung ist die Forderung nach einem politischen Übergang in Syrien ein zentraler Punkt der Resolution. Der Sicherheitsrat stellt sich damit erstmals hinter einen Plan, der bereits im Juni 2012 von mehreren Ländern verabschiedet worden war. Nun kündigte Ban an, dass Mitte November eine internationale Friedenskonferenz für einen politischen Wechsel in Syrien beginnen soll.