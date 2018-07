Die USA sind im Jahr 1961 nur knapp einer schweren Atomkatastrophe im Bundesstaat North Carolina entgangen. Der britische Guardian berichtet unter Berufung auf geheime Dokumente der US-Regieung, wie nah die USA damals einer schweren nuklearen Katastrophe standen. Nach Informationen der Zeitung ist in dem Jahr ein B-52-Bomber der U.S. Air Force in der Luft zerbrochen und ließ dabei zwei Wasserstoffbomben fallen.

Eine der Bomben habe kurz vor der Detonation gestanden und damit fast eine Explosion ausgelöst, welche die Sprengkraft der über Hiroshima abgeworfenen Atombombe um ein 260-Faches überschritten hätte. Erst in letzter Minute habe ein einfacher Sicherheitsschalter die drohende Katastrophe verhindert. Drei der vier Sicherheitsmechanismen, die eine ungewollte Explosion verhindern sollen, hätten versagt, heißt es dem Zeitungsbericht zufolge in dem vertraulichen Dokument.



Laut Guardian haben die US-Behörden den Zwischenfall in der Vergangenheit zwar bestätigt, aber nie mitgeteilt, wie nah die Bombe vor der Explosion stand. Der Zwischenfall über der Stadt Goldsboro am 23. Januar 1961 hätte Millionen von Menschenleben kosten können, Großstädte von Washington bis New York wären betroffen gewesen. Der Langstreckenbomber war auf einem Routineflug. Das Geheimdokument wurde jetzt von einem US-Journalisten ausgegraben, als er für ein neues Buch über den atomaren Rüstungswettlauf während des Kalten Krieges recherchierte.



Hinweis: In einer früheren Version des Artikels wurde fehlerhaft behauptet, nur das Versagen eines Kontrollschalters habe damals eine Katastrophe verhindert. Wir haben den Fehler korrigiert.