In den USA droht nach einer umstrittenen Abstimmung im US-Repräsentantenhaus erneut die Zahlungsunfähigkeit des Staates . Die von Republikanern dominierte Parlamentskammer stimmte am Freitag für einen Haushaltsentwurf, der das Land nach dem Ende des Haushaltsjahres am 30. September für drei weitere Monate finanzieren soll. Sie knüpften ihre Vorlage allerdings an Budgetkürzungen für Obamas umstrittene Gesundheitsreform, die am 1. Oktober in Kraft treten soll. Weil eine Mehrheit für diese Vorlage im demokratisch dominierten Senat ausgeschlossen ist, scheint eine Einigung auf einen neuen Haushalt ausgeschlossen.

Das Weiße Haus hat bereits erklärt, die Vorlage der Republikaner notfalls mit einem Veto zu stoppen. Einigen sich die Parteien nicht bis zum 30. September, stehen Teilschließungen von Ministerien, Zwangsurlaub für Regierungsangestellte und massive Verzögerungen in den Ämtern an.

Der Senat wird die von den Republikanern vorgesehenen Budgetkürzungen für den Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA) wieder streichen und den Entwurf zurück an das Repräsentantenhaus geben, sagen Experten. Dort stünden die Abgeordneten dann vor der Entscheidung, entweder die Zahlungsunfähigkeit der USA zuzulassen oder die von ihnen kritisierte Gesundheitsreform zu finanzieren.

Auch wegen der Schuldengrenze droht die Pleite

Mit der Auseinandersetzung rückt die Lösung eines weiteren Streitpunkts in weite Ferne: die Anhebung der Schuldenobergrenze. Ohne eine Übereinkunft in diesem Punkt sind die USA wohl ab Mitte Oktober zahlungsunfähig. Das hätte verheerende Folgen für die Konjunktur. Schon jetzt wendet die Regierung seit Monaten Notfallmaßnahmen an, um das bei 16,7 Billionen Dollar liegende Schuldenlimit zu umgehen und so weiter ihre Rechnungen begleichen zu können.

Obama sprach nach der Abstimmung im Repräsentantenhaus von einem rein parteipolitischen Schachzug. "Sie halten das gesamte Land als Geisel", sagte er. Die Republikaner würden von der radikalen Fraktion der Tea-Party-Bewegung angetrieben. Der gehe es nicht um das Wohlergehen der Amerikaner, sondern lediglich darum, die Gesundheitsreform zu Fall zu bringen und ihm Knüppel zwischen die Beine zu werfen.



Bereits 2011 hatte die Rating-Agentur Standard & Poor's den USA die Top-Kreditwürdigkeit AAA entzogen, nachdem Regierung und Opposition sich erst in dramatischen Verhandlungen auf eine Erhöhung der Schuldengrenze einigten. Anfang 2013 hatten die Republikaner nach wochenlangem Streit die Schuldengrenze des Landes vorübergehend außer Kraft gesetzt.