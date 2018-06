Die US-Regierung nimmt einen immer größeren Einfluss im Syrien-Konflikt: Der US-Geheimdienst CIA hat leichte Waffen und Munition an die Gegner von Machthaber Baschar al-Assad geschickt. Das berichtet die Washington Post und beruft sich dabei auf Regierungsbeamte und nicht näher genannte syrische Quellen. Die Verschiffung der Waffen hat demnach bereits vor zwei Wochen begonnen.

Zusätzlich zu den Waffen, die als "nicht-tödlich" und "leicht auffindbar" beschrieben werden, würden auch Fahrzeuge und technische Ausrüstung wie modernste Kommunikationsgeräte an die Rebellen geliefert. Die USA hoffen dem Bericht zufolge, dass die Fähigkeiten und Kapazitäten der Aufständischen in dem zweieinhalbjährigen Konflikt verbessert und der Zusammenhalt der Oppositionskräfte gestärkt werden.

Die Opposition hatte schon lange um militärische Unterstützung gebeten, um sich gegen die Regierungstruppen zur Wehr setzen zu können. Die Regierung von Barack Obama hatte vor einigen Monaten dann signalisiert, die Rebellen zu unterstützen. Bisher war das an logistischen Problemen gescheitert. Im April hatte Außenminister John Kerry gesagt, die Lieferung sei nur noch eine Frage von Wochen.

Erst am Mittwoch hatte Obama einen Militärschlag gegen das syrische Regime vorerst aufgeschoben und sich für verstärkte diplomatische Bemühungen ausgesprochen. Die russische Regierung hatte am Montag den Vorschlag gemacht, die chemischen Waffen in Syrien unter internationale Kontrolle zu stellen und zu zerstören. Die syrische Regierung hat den Vorschlag nach eigenen Angaben angenommen und könnte so einen Militärschlag abwenden. Über die Initiative beraten heute die Außenminister der USA und Russlands.