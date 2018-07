Vodafone ist die milliardenschwere Übernahme von Kabel Deutschland gelungen. Bis zum Ende der Annahmefrist verkauften mehr als 75 Prozent der Aktionäre ihre Kabel-Deutschland-Anteile an den britischen Mobilfunkanbieter. Das teilte Vodafone am Donnerstagabend mit.

Der britische Konzern bot 84,50 Euro je Kabel-Deutschland-Anteilsschein, dazu kamen 2,50 Euro Dividende, die Kabel Deutschland für das Geschäftsjahr 2012/13 versprochen, aber noch nicht ausgezahlt hat. Die Offerte ist 7,7 Milliarden Euro schwer. Einschließlich Schulden ist Vodafone das Unternehmen also 10,7 Milliarden Euro wert.

Damit erwächst dem Marktführer Deutsche Telekom ein starker Konkurrent, der künftig Mobilfunk, Internet-Verbindungen per Kabel und Festnetz-Angebote aus einer Hand anbieten kann. Der mit 8,5 Millionen TV-Haushalten größte Kabelnetzbetreiber des Landes bietet schon heute teilweise deutlich schnellere Verbindungsgeschwindigkeiten als die Telekom. Die Deutsche Telekom musste ihr TV-Kabelnetz auf politischen Druck hin Anfang des Jahrtausends verkaufen. Kabel Deutschland wächst seit Jahren rapide.

Zustimmung der Wettbewerbshüter steht aus

Aktionäre, die das Angebot noch nicht angenommen haben, können ihre Kabel-Deutschland-Papiere noch an Vodafone verkaufen. Die erweiterte Annahmefrist läuft voraussichtlich ab Dienstag bis zum 30. September, wie Vodafone weiter mitteilte.

Das britische Unternehmen musste bis zum Schluss zittern. Hedgefonds brachten sich in Stellung, anfangs nahmen nur wenige Aktionäre das Angebot an. Am Montag drohte Vodafone, den Milliardendeal platzen zu lassen, sollte der Konzern die selbst gesetzte 75-Prozent-Quote verfehlen. Diese Hürde haben die Briten nun überwunden. Wie viele Kabel-Deutschland-Papiere Vodafone genau eingesammelt hat, will der Konzern am Montag mitteilen.

Ganz in trockenen Tüchern ist der Deal aber noch nicht: Die Zustimmung der EU-Wettbewerbshüter steht noch aus. Nach Angaben von Vodafone dürfe die EU-Kommission die erste Prüfung der Übernahme bis zum 20. September abschließen.