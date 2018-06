Das Bundesinnenministerium hat entschieden, dass 150 afghanische Helfer der Bundeswehr nach Deutschland kommen dürfen. 242 Gefährdungsanzeigen von aktiven und ehemaligen lokalen Mitarbeitern seien bisher bei der Bundeswehr eingegangen, sagte Brigadegeneral Michael Vetter in Masar-i-Scharif. Mit dem Angebot hat die Regierung eine Kehrtwende eingeschlagen.



Bis zu 1.500 Afghanen haben die deutschen Streitkräfte zu Hochzeiten in Kabul, Masar-i-Sharif, Faizabad, Kundus und Taloqan beschäftigt. Heute sind es rund 1.000, die vor allem in Masar-i-Sharif eingesetzt sind. Mit dem Abzug der Kampftruppen vom Hindukusch und dem Schließen der meisten Feldlager, verlieren die Afghanen ihre Jobs und sie büßen Sicherheit ein. Gerade in Kundus klagten die Entlassenen, mit ihren Sorgen alleingelassen zu werden.

Nach intensiver Berichterstattung in Deutschland und heftiger Kritik von Organisationen wie Pro Asyl sowie der Opposition im Bundestag am Umgang mit den afghanischen Angestellten reagierte nun die Regierung in Berlin mit einem großzügigeren Aufnahmeverfahren. Andere Länder wie die Vereinigten Staaten und Großbritannien hatten von Anfang an auf Kontingentlösungen gesetzt und weniger intensiv geprüft als die Deutschen.

Wachpersonal gilt als akut gefährdet

22 Männer wurden von einer Kommission aus Bundeswehrvertretern und Mitarbeitern des Auswärtigen Amtes sowie des Bundesinnenministeriums in die Kategorie 1 eingestuft, sie gelten seit Beginn des Abzugs der Bundeswehr als akut gefährdet. Bei ihnen handelt es sich unter anderen um Wachpersonal, das vor dem Feldlager steht. Die sogenannten Guards weisen Menschen ab, die ohne Ausweis ins Camp wollen und verteidigen notfalls die Basis. Einige Afghanen sehen in ihnen Handlanger der ausländischen Besatzer und Verräter.

Bei 145 weiteren Personen hält die Bundeswehr eine Gefährdung für nicht ausgeschlossen (Kategorie 2) – auch wenn eine konkrete Bedrohung nicht ausgemacht werden konnte. Bei 63 weiteren Afghanen bestehe eine "abstrakte Gefährdung" (Kategorie 3). Sechs Anträge würden zudem momentan geprüft.

Wer von der Kommission die Gefährdungskategorien 1 oder 2 erhält, bekommt eine Ausreisezusage der Bundesregierung. Demnach dürfen in den kommenden Monaten weitere Ortskräfte als die ersten 150 ausgewählten Mitarbeiter in die Bundesrepublik ausreisen.

Vor allem Dolmetscher, die gemeinsam mit deutschen Soldaten zu Missionen aufbrechen und in Begleitung der ausländischen Soldaten gesehen werden, und afghanische Wachen vor den Feldlagertoren seien verunsichert gewesen, sagte Brigadegeneral Vetter, der im Regionalkommando Nord für die afghanischen Helfer zuständig ist. Aber auch Arbeiter, die in den deutschen Camps die Sanitärräume reinigen, als Fahrer oder Gärtner tätig sind oder technische Anlagen am Laufen halten, können eine Gefährdungssituation anzeigen. "Das Verfahren läuft, solange wir in Afghanistan sind", sagte Vetter.