Die Bundeswehr hat nach fast zehn Jahren ihren Stützpunkt in Kundus an die afghanische Armee übergeben. An der feierlichen Zeremonie in dem Feldlager im gefährlichen Norden Afghanistans nahmen Außenminister Guido Westerwelle und Verteidigungsminister Thomas de Maizière teil. Sie waren am Morgen zu einem nicht angekündigten Besuch eingetroffen. "In wenigen Tagen werden die letzten deutschen Soldaten und zivilen Mitarbeiter Kundus verlassen haben", sagte de Maizière.

Derzeit sind noch rund 4.000 deutsche Soldaten im Afghanistan-Einsatz, 900 davon in Kundus. Die Aufgabe des dortigen Lagers ist der letzte große Schritt auf dem Weg zum Abzug und markiert zugleich das Ende des deutschen Kampfeinsatzes in Afghanistan . Bestehen bleibt das Bundeswehr-Hauptquartier im 200 Kilometer entfernten Masar-i-Scharif. Die dort stationierten Reserve-Einheiten sollen nur noch in Notfällen eingreifen. Für die afghanischen Polizisten und Soldaten bedeutet der Abzug, dass sie dann endgültig selbst für Sicherheit in der Region sorgen müssen.



Genau das allerdings trauen viele Einheimische ihrer Polizei und Armee auch nach jahrelanger Ausbildung durch die ausländischen Truppen nicht zu. Zu den Skeptikern zählt auch der Bürgermeister von Kundus, Omar Khel. "Ich bin pessimistisch, es ist zu früh für einen Abzug der ausländischen Soldaten", sagte er der Agentur Reuters.



Die Extremisten der Al-Kaida und die Taliban seien noch lange nicht besiegt. Die Deutschen lobte Khel für den Bau von Straßen, Schulen und Krankenhäusern in den vergangenen Jahren, doch er sagt den Einrichtungen eine düstere Zukunft voraus. "Wir befürchten, dass das zerstört wird, wenn die deutschen Truppen abziehen", sagte er.

Westerwelle stellt Erfolge in den Vordergrund



Westerwelle hatte vor seinem Abflug nach Afghanistan noch mit der Bild am Sonntag gesprochen . In der Zeitung zog er eine positive Bilanz des Einsatzes: "Afghanistan ist heute ein besseres Land als vor zehn Jahren. Das gilt ganz besonders für den Norden, wo sich Deutschland besonders stark engagiert hat", sagte er. Das Land sei heute kein Rückzugsort mehr für den internationalen Terrorismus. "In Afghanistan können fast acht Millionen Kinder, davon drei Millionen Mädchen, zur Schule gehen", sagte Westerwelle weiter.

Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion , Philipp Mißfelder , ist geteilter Meinung. "Viele Ziele in Afghanistan wurden nicht erreicht. Die Erwartungen waren auch zu hoch. Demokratie zu exportieren, funktioniert nicht überall. Bei allen Enttäuschungen ist festzuhalten: Unsere Bundeswehr hat sich bewährt und an Anerkennung gewonnen."



Ähnlich sieht es Hans-Peter Bartels , Mitglied der SPD im Verteidigungsausschuss. Beim Wiederaufbau sei vieles gelungen und manches schiefgelaufen. Die Aussöhnung verfeindeter politischer Gruppen und Terror-Clans habe nicht von außen erzwungen werden können. Dennoch ist er sich sicher: "Einen Rückfall in die Taliban-Zeit vor 2001 wird es nicht geben."

Bundeswehrverband warnt vor zu viel Optimismus



Der Vize-Chef des Bundeswehrverbandes, Oberstleutnant André Wüstner, kritisierte hingegen einen verfrühten Optimismus. "Westerwelles Aussage vom ,Abzug aller Kampftruppen bis Ende 2014' suggeriert der Öffentlichkeit, dass jetzt alles im Lot sei und die Dekade ,Friede, Freude, Eierkuchen' bevorstehe. Das ist falsch. Die Sicherheitslage ist nach wie vor fragil", sagte Wüster.

Auch der Verteidigungsexperte der Grünen im Bundestag, Omid Nouripour , ist skeptisch. "Es ist vollkommen ungewiss, ob die afghanische Armee und Polizei bereits ab 2015 allein für Sicherheit werden sorgen können. Die Taliban werden wohl nicht Kabul überrennen. Aber ein langer und blutiger Bürgerkrieg zeichnet sich bereits ab, der das bisher mühsam Erreichte zerstören kann", sagte Nouripour.



Offiziell beendet sein soll der deutsche Kampfeinsatz in Afghanistan Ende 2014. Insgesamt kostete der Einsatz 53 deutsche Soldaten das Leben, 35 davon wurden bei Angriffen und Anschlägen getötet. Die meisten Gefallenen hatte die Truppe in Kundus und in der Nachbarprovinz Baglan zu beklagen.