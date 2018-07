Afghanistan will im November bei einer großen Stammesversammlung über die Präsenz von US-Truppen am Hindukusch über das Jahr 2014 hinaus entscheiden. Das Organisationskomitee erwartet etwa 3.000 Teilnehmer. Auch Vertreter der radikalislamischen Taliban sind eingeladen, an der sogenannten Loja Dschirga teilzunehmen.

Die Stammesversammlung solle zwischen dem 18. und 21. November beginnen, sagte ihr Organisator Sadek Modabir. Sie werde zwischen vier und sieben Tage dauern. "Wenn die Taliban entscheiden, dass sie Abgeordnete schicken, sind sie herzlich willkommen", sagte Modabir.



Afghanistans Präsident Hamid Karsai und US-Außenminister John Kerry hatten sich Mitte Oktober auf den Entwurf für ein Abkommen über die US-Truppenpräsenz nach 2014 geeinigt, der nun der Loja Dschirga vorgelegt werden soll. Die Teilnehmer entscheiden, ob die USA nach dem Abzug aller internationalen Kampftruppen Ende 2014 weiterhin Soldaten in Afghanistan stationieren sollen.



Die USA wollen nach 2014 zwischen 5.000 und 10.000 Soldaten nach Afghanistan schicken. Bis Ende 2014 sollen alle derzeit rund 87.000 Kampfsoldaten der Nato aus Afghanistan abziehen. Experten befürchten eine Zunahme der Gewalt durch Aufständische.

Mission "Abzug" aus Kundus ist erfüllt

Die letzten deutschen Soldaten verließen am Samstag das Feldlager in Kundus . Wie die Bundeswehr mitteilte, trafen zwei Kolonnen mit insgesamt 441 Soldaten und 119 Fahrzeugen aus Kundus im Lager Masar-i-Scharif ein. Mehr als 500 Soldaten der internationalen Schutztruppe Isaf sicherten den Konvoi. Das Lager Kundus war Anfang Oktober an die afghanischen Sicherheitskräfte übergeben worden. Es wird künftig von der afghanischen Armee und Polizei genutzt.

Nach dem Ende des Nato-Kampfeinsatzes in 14 Monaten ist ein Nachfolgeeinsatz mit dem Schwerpunkt Ausbildung geplant, an dem sich Deutschland mit bis zu 800 Soldaten beteiligen will. Derzeit sind noch mehr als 3.800 deutsche Soldaten im Isaf-Einsatz.