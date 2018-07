Die Affäre wegen des mutmaßlichen Spähangriffs des US-Geheimdienstes NSA auf das Handy von Bundeskanzlerin Angela Merkel bringt den Ablauf des heute beginnenden EU-Gipfels durcheinander. "Ich denke, dass wir das teilweise im (Europäischen) Rat diskutieren werden", sagte die litauische Staatspräsidentin Dalia Grybauskaite, deren Land derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat.

Zuvor war bekannt geworden, dass sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident François Hollande bei dem Gipfel zu dem Thema abstimmen wollen.



Das Treffen in Brüssel wird von dem Verdacht bestimmt, die USA haben das Mobiltelefon von Merkel überwacht . Auch viele Franzosen zeigen sich empört über Berichte, denen zufolge US-Geheimdienste massenhaft Telefonate in ihrem Land ausspionierten. Hollande will auf dem Gipfel auf eine einheitliche Regelung zum Umgang mit persönlichen Daten dringen.

Österreichs Regierung forderte ein hartes Vorgehen der EU gegen die USA. "Klar ist: Besonders zwischen befreundeten Ländern kann man nicht einfach jemand anderen abhören, Daten absaugen und verarbeiten, ohne dass es dafür wirklich eine gemeinsame Grundlage gibt", sagte Österreichs Vizekanzler Michael Spindelegger. "Das sollten wir Europäer mit Selbstbewusstein gegenüber den USA klarmachen."

Die EU-Staaten verhandeln bereits seit Anfang 2012 über eine Datenschutzreform, die vor allem Verbraucher und Unternehmen betrifft – bislang ohne Einigung. Im Erklärungsentwurf wird eine Annahme im kommenden Jahr gefordert.

Das EU-Parlament hatte als Reaktion auf die US-Spionage am Mittwoch für eine Aussetzung des Bankendatenabkommens Swift mit den USA gestimmt. Der Chef der Sozialdemokraten im EU-Parlament, Hannes Swoboda, fordert, auch andere Verträge auszusetzen, die den Informationsaustausch regelten, und diese neu mit Washington auszuhandeln.