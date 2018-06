Russische Experten haben keine Spuren des radioaktiven Giftes Polonium 210 im Leichnam des 2004 gestorbenen Palästinenserführers Jassir Arafat finden können. "Er kann nicht mit Polonium vergiftet worden sein", sagte Wladimir Ujba, der Chef der staatlichen biologisch-medizinischen Agentur.



Arafat war am 27. November 2012 in Ramallah exhumiert worden. Die Palästinenser behaupten, Israel habe ihren Präsidenten vergiftet. Außer russischen Experten hatte auch je ein Team aus der Schweiz und aus Frankreich Gewebeproben untersucht.

Ein Schweizer Labor hatte im Juli 2012 an Arafats Kleidung eine erhöhte Konzentration der hochgiftigen, radioaktiven Substanz Polonium 210 gefunden. Arafats Witwe Suha hatte daraufhin in Frankreich Anzeige erstattet, Mordermittlungen wurden eingeleitet.

Das Wissenschaftsmagazin The Lancet sorgte mit einem am Samstag veröffentlichten Artikel für Aufsehen. Demnach hätten die Schweizer Wissenschaftler anhand der 2012 an Arafats persönlichen Gegenständen gefundenen Polonium-Mengen berechnet, dass der Palästinenserführer acht Jahre zuvor mehrere tödlich wirkende Mengen von Polonium erhalten haben könnte. Dies seien allerdings nur wissenschaftliche Schlussfolgerungen ohne konkrete Beweise einer Vergiftung.



Arafat hatte 2004 einen Schlaganfall erlitten. In den Wochen vor seinem Tod litt er jedoch an einer Krankheit, die nicht genau diagnostiziert werden konnte. Er war im Alter von 75 Jahren in einem französischen Militärkrankenhaus verstorben.