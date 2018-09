Der aserbaidschanische Präsident Ilcham Alijew hat nach vorläufigen Ergebnissen zum dritten Mal in Folge eine Präsidentenwahl gewonnen. Nach Auszählung von 72 Prozent der Wahlkreise kam er auf einen Stimmenanteil von fast 85 Prozent, teilte der Leiter der Wahlkommission mit. Oppositionskandidat Dschamil Gassanli erhielt demnach gut fünf Prozent der Stimmen. Die Wahl wurde von Betrugsvorwürfen überschattet.

Alijews Wahlkampfleiter Ali Ahmhdow erklärte den Amtsinhaber bereits zum Wahlsieger. "Ilcham Alijew hat die bedingungslose Unterstützung der Bevölkerung", sagte er. Alijew selbst sprach von einem "Triumph der Demokratie". Insgesamt waren neun Gegenkandidaten angetreten, doch ein sicherer Sieg Alijews war in der autoritär regierten ehemaligen Sowjetrepublik mit rund neun Millionen Einwohnern erwartet worden.

Gassanli sagte, seine Anhänger hätten zahlreiche Fälle von Wahlfälschung registriert. "Leider sind viele Regierungsvertreter an dem Betrug beteiligt", sagte er. Damit werde auf den Rechten der Bürger herumgetrampelt. Ein Bericht internationaler Wahlbeobachter wurde für den heutigen Donnerstag erwartet.

Menschenrechtsgruppen werfen Alijew immer wieder vor, politische Gegner und Regierungskritiker unter Druck zu setzen. Der 51-Jährige hatte das Amt im Oktober 2003 von seinem Vater Heidar Alijew übernommen, der wenig später starb. Heidar Alijew hatte die Politik des Landes jahrzehntelang geprägt, zunächst zu Sowjetzeiten als Chef der Kommunistischen Partei und nach der Unabhängigkeit als Präsident. 2009 hatte Ilcham Alijew sich in einem Referendum eine Verfassungsänderung absegnen lassen, die es ihm erlaubt, unbegrenzt wiedergewählt zu werden. Während Kritiker ihm schwere Verstöße gegen die Menschenrechte vorwerfen, halten ihm seine Anhänger den Aufschwung der Wirtschaft zugute.

Wegen der Milliarden aus dem Ölgeschäft hat sich der Lebensstandard in dem 9,5-Millionen-Einwohner-Land am Kaspischen Meer in den vergangenen Jahren stetig verbessert. Insbesondere die Hauptstadt Baku hat von dem Ölboom profitiert.