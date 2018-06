Silvio Berlusconi soll wegen seiner Verurteilung wegen Steuerbetrugs seinen Senatssitz aufgeben. Dafür sprach sich am Freitagabend der Immunitätsausschuss des Senats in Rom aus. Die Entscheidung muss bis zum 14. Oktober noch vom gesamten Senat bestätigt werden.

Berlusconi, der seit 1994 im Parlament sitzt, war am 1. August rechtskräftig wegen Steuerbetrugs bei seinem Medienkonzern Mediaset verurteilt worden. Mit der Schuldspruch müsste Berlusconi laut einem 2012 verabschiedeten Gesetz das Senatsmandat entzogen werden. Berlusconis Anwälte sagen, dass das Gesetz nicht rückwirkend angewandt werden dürfe. Der Steuerbetrug liegt mehr als zehn Jahre zurück.

In einer ersten Abstimmung am 18. September hatte das Gremium im Senat einen Antrag zur Beibehaltung des Senats-Mandats mit 23 zu 15 Stimmen abgelehnt.



Der 77-Jährige Berlusconi hatte versucht, dem drohenden Ausschluss zuvorzukommen. Indem er Minister seiner Mitte-Rechts-Partei PdL (Volk der Freiheit) zum Rückzug aus dem Kabinett von Ministerpräsident Enrico Letta bewegte, nahm er eine Regierungskrise in Kauf. Doch Berlusconi verlor den Rückhalt in den eigenen Reihen: Am Mittwoch stimmten die Abgeordneten in beiden Parlamentskammern mit deutlichen Mehrheiten für die Regierung Letta.



Der nun drohende Verlust seines Mandats würde für Berlusconi auch den Verlust seiner Immunität bedeuten – diese schützt ihn bislang vor einer Festnahme. Dies könnte in weiteren Rechtstreitigkeiten von Bedeutung sein, mit denen sich Berlusconi konfrontiert sieht.