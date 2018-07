Die UN hat die "gute Zusammenarbeit" der Experten mit den syrischen Behörden bei der Vernichtung der Chemiewaffen-Arsenale gelobt. Das sagte der Sprecher von UN-Generalsekretär Ban Ki Moon, Martin Nesirky.

Das gemeinsame Team der UNO und der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OVCW) habe "ermutigende erste Fortschritte" gemacht, teilten die Vereinten Nationen mit. Die am Mittwoch von der syrischen Führung übergebenen Dokumente zu dem Chemiewaffenprogramm seien "vielversprechend". Allerdings seien weitere Analysen vor allem von technischen Angaben notwendig. Das Team hoffe, in der kommenden Woche die ersten Anlagen inspizieren zu können.



Die insgesamt 19 OVCW-Inspekteure waren am Dienstag in Begleitung von 14 UN-Mitarbeitern in Damaskus eingetroffen. Ihre Aufgabe ist es, inmitten des Bürgerkriegs das syrische Chemiewaffen-Arsenal zu erfassen und Vorbereitungen für dessen Zerstörung zu treffen. Grundlage ihrer Arbeit ist eine Resolution des UN-Sicherheitsrats.

Der syrische Bestand an chemischen Kampfstoffen wird auf eintausend Tonnen geschätzt, verteilt auf landesweit 45 Standorte. Den Inspekteuren liegt eine Liste mit Produktions- und Lagerstätten vor, die die Führung in Damaskus erstellt hat. Bis Ende Oktober müssen die internationalen Inspekteure alle Anlagen erstmals besichtigt haben.

Der syrische Staatschef Baschar al-Assad hatte zugesichert, dass sein Land die Auflagen erfüllen werde. Mit der in der vergangenen Woche verabschiedeten UN-Resolution soll die Vernichtung der Waffen bis Mitte 2014 durchgesetzt werden.