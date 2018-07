Vier Tage nach dem Rückzug der fünf Minister der Berlusconi-Partei PdL entscheidet das italienische Parlament heute über den Fortbestand oder das Ende der Regierung von Enrico Letta . Der Premierminister, der erst seit gut fünf Monaten im Amt ist, wird zuerst im Senat eine Erklärung abgeben und dann die Vertrauensfrage stellen.

Vor seinem Auftritt im Senat hat Sozialdemokrat Letta überraschend Unterstützung aus Silvio Berlusconis Partei bekommen. PdL-Chef Angelino Alfano rief seine Abgeordneten am Dienstag auf, sich – gegen den Kurs von Berlusconi – hinter Letta zu stellen.



Laut PdL-Senator Carlo Giovanardi gibt es in der Partei viel Verständnis für Berlusconis Kampf gegen seinen Ausschluss aus dem Parlament wegen Steuerbetrugs. Die Mehrheit der Senatoren und Abgeordneten wolle aber Lettas Links-Rechts-Koalition nicht stürzen. Berlusconis Exkulturminister und PdL-Senator Sandro Bondi sagte allerdings auch nach Alfanos Aufruf: "Ich werde nur das Vertrauen aussprechen, wenn mich Silvio Berlusconi danach fragt. Niemand anderes."

Angesichts der Zerrissenheit der PDL wächst Lettas Chance dennoch, eine Vertrauensabstimmung zu gewinnen. Wie die Nachrichtenagentur Ansa am Dienstag unter Berufung auf Kreise des Regierungschefs in Rom meldete, soll Letta den Rücktritt der fünf Minister von Silvio Berlusconi nicht angenommen haben.

Berlusconi hatte zuvor seine Partei zur Einigkeit aufgerufen. In einem Brief an die Zeitschrift Tempi kritisierte er Letta und Napolitano als unzuverlässig. "Obwohl ich alle Risiken verstehe, die ich auf mich nehme, habe ich mich entschieden, der Regierung Letta ein Ende zu bereiten", schrieb Berlusconi.

Sollte Letta bei der entscheidenden Abstimmung scheitern, liegt es an Staatschef Giorgio Napolitano, eine Übergangsregierung mit begrenztem Auftrag einzusetzen oder sofort Neuwahlen auszuschreiben. Silvio Berlusconi selbst hatte Neuwahlen verlangt. Ohne eine Wahlrechtsreform, die ein erneutes Patt wie bei den Wahlen im Februar verhindern könnte, will Napolitano jedoch keine Neuwahlen. Finanz- und Wirtschaftsminister Fabrizio Saccomanni wird bereits als möglicher Chef einer Übergangsregierung gehandelt.