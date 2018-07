Heute Abend werden wir ein wenig besser wissen, ob die neue iranische Führung ihren Worten nun auch Taten folgen lässt. Dann werden in Genf die ersten Atomgespräche zwischen den UN-Vetomächten plus Deutschland (P5+1) und dem Iran, seit Hassan Ruhani in Teheran das Amt des Präsidenten übernommen hat, abgeschlossen sein.

Die Erwartungen sind hoch – und scheinen dennoch nicht unrealistisch zu sein. Auf allen Kanälen kommuniziert der Iran seit Wochen, dass er zum Entgegenkommen bereit ist. Die Sanktionen haben das Land schwer getroffen; und auch wenn Vertreter des Regimes bestreiten, dass es der wirtschaftliche Druck sei, der zur neuen Flexibilität geführt habe, so ist dieser Zusammenhang doch unbestreitbar.

Am Dienstagmorgen eröffnete die iranische Delegation die Gespräche in Genf mit einer Powerpoint-Präsentation, der sie den Titel gegeben hatte: Das Ende einer unnötigen Krise und der Aufbruch zu neuen Horizonten. So interessant wie der Titel waren offenbar die Vorschläge selbst. Jedenfalls fand sie der Sprecher von Catherine Ashton, die als EU-Außenbeauftragte die Verhandlungen mit dem Iran leitet, "sehr nützlich".

Mit ihren Signalen zur Kompromissbereitschaft hat die neue Führung schon vor Verhandlungsbeginn hohe Erwartungen nicht nur im Ausland, sondern auch daheim geweckt. Wenn es nun bei den Verhandlungen keine Fortschritte gibt, wenn sich deshalb die Lebensumstände der Iraner nicht verbessern, dann werden Ruhani und seine Regierung rasch an Zustimmung verlieren.

Mit anderen Worten: Kann Ruhani nicht liefern, könnte das Pendel wieder zugunsten der Radikalen ausschlagen. So war es schon einmal, als auf den Reformpräsidenten Chatami der Fanatiker Ahmadinedschad folgte.

Auf vier Prinzipien könnten sich die Verhandlungspartner in Genf verständigen, wenn es gut laufe, sagte Hossein Mousavian vorige Woche auf einer Veranstaltung der Körber-Stiftung in Hamburg. Er war in den neunziger Jahren iranischer Botschafter in Deutschland und ein enger Vertrauter von Präsident Ruhani.

Dabei müssten zwei Offerten von iranischer Seite kommen. Erstens: die Zusage voller Transparenz, also jederzeitige Kontrolle aller Nuklearanlagen durch die Internationale Atomenergie-Organisation in Wien. Zweitens: die Selbstverpflichtung zu vertrauensbildenden Maßnahmen, die einen Missbrauch des Atomprogramms zum Kernwaffenbau (break-out capability) verhinderten.

Im Gegenzug müssten die P5+1 erstens das prinzipielle Recht des Irans zur Uran-Anreicherung und zur friedlichen Nutzung der Kernenergie anerkennen, das dem Land als Unterzeichner des Atomwaffen-Sperrvertrags ohnehin zustehe; und zweitens müssten die Sechs ihre Bereitschaft zur Aufhebung der Sanktionen erklären.

Sei erst einmal Einigkeit über diese vier Prinzipien erzielt, dann werde man sich auch in den Detailfragen verständigen, sagte Mousavian. Ganz im Sinne Ruhanis verbreitete er in Hamburg kräftig Optimismus: Die Verhandlungen könnten innerhalb von sechs Monaten abgeschlossen sein. "Diese Zeit reicht."

Etwas anderes ließ aufhorchen. Mousavian äußerte sich auch zu dem Schicksal der beiden Reformpolitiker Mehdi Karrubi und Mir Hossein Mussawi, die nach den großen Demonstrationen der Grünen Bewegung 2009 unter Hausarrest gestellt worden waren. Dürfen sie sich demnächst wieder frei bewegen? Der Nationale Sicherheitsrat werde über das Schicksal der beiden entscheiden, sagte Mousavian. "Ich bin optimistisch."

Sollte es einen Durchbruch bei den Atomgesprächen geben, so würde dies den Präsidenten stärken. Dann wäre nach den acht düsteren Jahren unter Ahmadinedschad auch eine vorsichtige Liberalisierung im Inneren möglich. Auch darum geht es jetzt in Genf.