Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat mehrere Fälle von Kinderlähmung in Syrien bestätigt und warnt vor einer weiteren Ausbreitung der Krankheit in der Region. Untersuchungen hätten bei zehn von 22 Verdachtspatienten eine Infektion mit Polio-Viren bestätigt, sagte der Sprecher der Polio-Abteilung der WHO, Oliver Rosenbauer. Die anderen zwölf Fälle würden noch untersucht. Laut Rosenbauer zeigten alle 22 Kinder akute Lähmungszustände, die bei Poliomyelitis (Kinderlähmung) und anderen Krankheiten auftreten.

Die 22 Kinder leben in der nordöstlichen Provinz Deir al Sur und sind allesamt jünger als zwei Jahre. Laut Rosenbauer wurden sie vermutlich nie gegen Polio geimpft. Weitere Verdachtsfälle seien nicht im Land bekannt, sagte der WHO-Sprecher. Weil es sich um eine ansteckende Krankheit handle, bestehe aber das "große Risiko", dass das Virus in andere Gegenden gelange und sich in der Region ausbreite.

Die ansteckende Krankheit galt in Syrien seit 1999 als ausgerottet. Bevor der Bürgerkrieg vor mehr als zwei Jahren ausbrach waren nach UN-Angaben mehr als 90 Prozent aller Kinder gegen Polio immunisiert. Im Zeitraum von 2010 bis 2012 sank die Impfrate von geschätzt 91 Prozent auf 68 Prozent. In den vergangenen zwei Jahren blieben die Schutzimpfungen aus : Eine halbe Million Kinder sei nun ungeschützt.



Keine ausreichenden Impfungen im Bürgerkrieg

Für Experten steht fest, dass der erneute Ausbruch der Krankheit mit dem Bürgerkrieg zusammenhängt. Die Patienten – alle sind Babys oder Kleinkinder bis zwei Jahren – seien "nicht hinreichend geimpft" worden.

Polio Was ist Polio? Poliomyelitis – auch Kinderlähmung genannt – ist eine Infektionskrankheit durch Viren, die in der Regel Kinder unter fünf Jahre befällt. Bei den meisten Infizierten treten keine Symptome auf, die Infektion verläuft unbemerkt und Antikörper wehren den Erreger ab. Bei vier bis sieben Prozent der Infizierten treten Symptome wie Fieber, Kopfschmerzen und Übelkeit auf. Befallen die Viren Nervenzellen im Rückenmark, treten bleibende Lähmungen auf. Werden auch die Atemwege gelähmt, verläuft die Erkrankung tödlich. Die Impfung Seit den 1960er Jahren gibt es sehr wirksame Lebendimpfstoffe gegen das Polio-Virus. Heute werden inaktive Polio-Vakzine als Impfstoff verwendet. Durch die Reihenimpfungen konnten die Krankheitsfälle weltweit seit 1988 um 99 Prozent reduziert werden. Als Risikogebiete für Polio galten zuletzt nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO noch Nigeria, Pakistan und Afghanistan. Indien wurde 2012 von der Liste der Endemieländer gestrichen. Vor allem in Afrika kommt es jedoch noch zu einer Vielzahl importierter Erkrankungen. Die letzte in Deutschland erworbene Erkrankung an Poliomyelitis durch ein Wildvirus wurde 1990 erfasst. Informationen zur Poliomyelitis bietet das Robert-Koch-Institut.

Hunderttausende Syrer sind auf der Flucht vor dem Bürgerkrieg – ein weiterer Umstand, der die Verbreitung des Virus fördert. Die WHO warnt : Als ansteckende Krankheit verbreite sich Polio mit Bevölkerungsbewegungen stärker.



Impfung von 2,4 Millionen Kindern nötig

Bereits Mitte Oktober waren erste Verdachtsfälle aufgetaucht. Daraufhin hatten Syriens Gesundheitsbehörden Impfungen angeordnet, die aber wegen des Krieges längst nicht überall vorgenommen werden können.



Hilfsorganisationen und die syrischen Gesundheitsbehörden bereiten seit Wochen die Impfung von 2,4 Millionen Kindern vor. Sie sollen gegen Polio, Masern, Mumps und Röteln immunisiert werden.