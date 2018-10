ZEIT ONLINE: Was läuft schief in der Einwanderungspolitik der Europäischen Union? Warum hat gerade Griechenland so viele Probleme?

Michelakis: Griechenland liegt geografisch am Rand der EU, sodass es mit einem großen Teil der Flüchtlinge aus dem Mittleren Osten und aus Nordafrika konfrontiert ist. Leider erleichtern unsere Nachbarländer auf der anderen Seite der EU-Außengrenze sogar die Zuwanderung. In nur wenigen Jahren ist der Anteil der Migranten in der Bevölkerung Griechenlands auf zehn Prozent gestiegen, der überwiegende Teil davon kommt auf illegale Weise über die Grenze. Selbst wenn unsere Wirtschaft viel stärker wäre, die Belastung ist zu groß.

ZEIT ONLINE: Über welche Wege kommen die Menschen zu Ihnen?

Michelakis: Die Landgrenze im Norden mit der Türkei haben wir in den vergangenen Jahren stark gesichert, unter anderem durch einen Schutzwall. Hier gibt es nur noch vergleichsweise wenige Übertritte. Das größte Problem ist aber unsere Seegrenze, mit Tausenden Inseln, die zu bewachen, außerordentlich schwer ist.

ZEIT ONLINE: Kann man eine solche Seegrenze überhaupt abschotten?

Michelakis: Die europäische Grenzschutzagentur Frontex muss eine stärkere Rolle einnehmen, um ein Sicherheitsnetz um Südeuropa zu ziehen. Auch um die Menschen besser zu schützen, die ihr Leben bei den Überfahrten aufs Spiel setzen. Außerdem versuchen wir uns besser mit unseren Partnerländern im Süden der EU abzustimmen. Griechenlands Premier Antonis Samaras ist in diesen Tagen zu Gesprächen in Italien und Malta gewesen, um diese Allianz zu festigen. Denn die illegale Einwanderung ist sicher nicht allein das Problem Griechenlands, Italiens oder Spaniens.

Giannis Michelakis Giannis Michelakis ist Mitglied der konservativen Regierungspartei Nea Dimokratia und seit Juni dieses Jahres Innenminister Griechenlands. In dieser Woche besuchte er in Nürnberg die vierte Deutsch-Griechische Versammlung, bei der Bürgermeister beider Länder über gegenseitige Reformhilfen berieten.

ZEIT ONLINE: Was können Deutschland und die EU tun?

Michelakis: Wir brauchen dringend eine Änderung der europäischen Dublin-II-Verordnung. Wegen dieser Regelung bleiben die Menschen gefangen in Griechenland, das verkraftet unser Staat einfach nicht. Es muss eine Verteilung der Flüchtlinge in der EU geben, etwa auf Grundlage der wirtschaftlichen Möglichkeiten jedes Mitgliedstaates und entsprechend der Bevölkerungszahl. Ich fordere dies nicht allein aus wirtschaftlichen Gründen, sondern auch, damit die Würde dieser Menschen gewahrt wird. Das ist ihnen Europa schuldig.

ZEIT ONLINE: Bisher aber hat sich gerade Ihre Regierung nicht besonders um die Menschenwürde der Flüchtlinge geschert. Die Situation in den Auffanglagern ist so katastrophal, dass Deutschland keine Asylsuchenden mehr an Griechenland überstellt.

Michelakis: Selbst für die Griechen ist das Überleben im Moment schon schwer genug. Die meisten Flüchtlinge nutzen unser Land auch nur als Brücke auf den Weg nach Nordeuropa. Trotz aller Widrigkeiten gewähren wir diesen Menschen eine Unterkunft, Verpflegung und ärztliche Versorgung und versuchen sie dann in ihre Herkunftsländer zurückzusenden. Aber auch das ist außerordentlich schwer, weil die meisten Flüchtlinge ihre Ausweispapiere während der Überfahrt ins Meer werfen, so wie es ihnen die Schleuser raten. Ohne Papiere aber nehmen selbst die Herkunftsländer ihre Bürger nicht wieder auf.