Nordkorea will ausländische Investoren in das Land holen und so seine schwache Wirtschaft stärken. Das Regime in Pjöngjang wolle mehrere Sonderwirtschaftszonen eröffnen, sagte Ri Chol Sok, der Vizepräsident einer Vereinigung für Wirtschaftsentwicklung, während einer Konferenz in Pjöngjang. Zudem sei eine Arbeitsgruppe gebildet worden, die ausländischen Unternehmen helfen soll, in Nordkorea zu investieren.



Vertreter aus 13 Staaten nahmen an dem zweitägigen Treffen in Nordkorea teil. Konferenzen, an denen internationale Gäste teilnehmen, finden selten statt in dem Land, da es seit Jahren aufgrund von Wirtschaftssanktionen isoliert ist.

Nordkorea gilt für ausländische Unternehmen als besonders riskant. Doch im Juni kündigte die kommunistische Führung an, Investoren aus anderen Ländern bei Steuern, Arbeitsrecht und Bodennutzung bevorzugt behandeln zu wollen, um Kapital anzulocken.

Anfang des Jahres hatte Nordkorea die gemeinsam mit Südkorea betriebene Sonderwirtschaftszone Kaesong geschlossen. Damals mussten Hunderte südkoreanische Manager ihre Büros verlassen. Mitte September hatten beide Staaten den Industriepark wieder eröffnet.