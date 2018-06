Die pakistanische Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai will Politikerin werden. Ihr Ziel sei es, die Zukunft ihres Landes zu verändern, sagte die 16-Jährige in einem BBC-Interview . Obwohl sie selbst vor einem Jahr von den Taliban angegriffen wurde, weil sie sich für das Recht von Mädchen auf Schulbildung eingesetzt hatte, sprach sich Yousafzai für Gespräche mit den Islamisten aus. "Der beste Weg, Probleme zu lösen und den Krieg zu beenden, führt über Dialog und friedliche Mittel", sagte sie.

Als Politikerin wolle sie ein Recht auf Bildung festschreiben lassen, um "Terrorismus und Extremismus" den Nährboden zu entziehen, sagte Yousafzai . Allerdings sei die Frage der Terrorismusbekämpfung letztlich "Aufgabe der Regierung, und auch Aufgabe der Amerikaner".

Die junge Bloggerin war im Oktober 2012 auf dem Schulweg von den Taliban durch einen Kopfschuss schwer verletzt worden, überlebte aber. Heute wohnt sie nach erfolgreicher Behandlung in Großbritannien und plant ihre Rückkehr nach Pakistan . Das Leben in Großbritannien hätten sie und vor allem ihre Mutter als Kulturschock empfunden, sagte die Teenagerin der BBC . "Wir haben niemals so freie Frauen wie hier gesehen – sie gehen alleine einkaufen, ohne Männer, ohne Brüder und Väter."

Für ihr gesellschaftliches Engagement wurde Yousafzai mehrfach ausgezeichnet. Auch für den Friedensnobelpreis und für den Sacharow-Preis des EU-Parlaments ist sie nominiert. Am Dienstag erscheint ihr Buch I am Malala ( Ich bin Malala ).

Yousafzai kritisierte, "dass man sich in unserer Gesellschaft und unserem Land immer darauf verlässt, dass jemand anders sich kümmern wird". Wenn aber nichts für Bildung, gegen Engpässe in der Stromversorgung und gegen die Zerstörung von Schulen getan werde – "warum bringe ich mich dann nicht ein und tue es selbst?", fragte sie. Ihre Ziele wolle sie mit Hilfe Allahs erreichen, "der mir auch das Leben gerettet hat".