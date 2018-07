Hunderttausende Beamte im Zwangsurlaub, geschlossene Nationalparks und Museen, die Außenpolitik gelähmt: Die Verwaltung in den USA steht still. Der Shutdown, der Streit um Etat und Gesundheitsreform, geht in die zweite Woche. Und längst sehen sich Kongress und Präsident mit der nächsten Deadline konfrontiert: Die Vereinigten Staaten erreichen am 17. Oktober das gesetzliche Schuldenlimit von derzeit 16,7 Billionen Dollar. Falls es die Politiker bis dahin nicht schaffen, diese Grenze anzuheben, gerät die Weltmacht in gefährliche Nähe zur Zahlungsunfähigkeit.



Noch weiß niemand, wie sich die amerikanische Politik aus ihrem Dilemma befreien will. Demokraten und Republikaner arbeiten an Lösungen – allerdings jedes Lager für sich. Die taktischen Spielchen in Washington finden auch angesichts der drohenden Staatspleite kein Ende, die anvisierten Kompromisse werden das Problem nur vertagen oder entpuppen sich als Flickwerk. Zu dem einen großen Entwurf wird es wohl nicht kommen.



Dennoch ist er wieder da: der Traum von einem großen Haushaltsdeal, den sowohl Präsident Barack Obama als auch Republikanerführer John Boehner so oft skizziert, allerdings nie realisiert haben. Schließlich geht es beim Thema Haushalt immer auch um das Staatsverständnis: Wie viel darf der Staat ausgeben? Wo muss er sparen? Beide Seiten geben darauf oft gegensätzliche Antworten.





Nun hat die radikale Rechte im Repräsentantenhaus diesen Konflikt noch weiter ideologisiert und an die Abschaffung von Obamas Gesundheitsreform – einem weiteren Hassprojekt des Tea-Party-Lagers – geknüpft. Gemäßigte Republikaner wissen, dass dies eine unhaltbare Position ist. Sie nutzen die Gelegenheit und weiten die Debatte aus: Auf den langfristigen Abbau von Schulden und Defiziten, auf den Umbau der Sozialsysteme und die Reform des Steuerwesens.

Im Senat wirbt etwa der Republikaner Rob Portman mit einem Kompromiss. Nach seinem Plan würde der Kongress einen Etat für das gesamte Haushaltsjahr verabschieden – allerdings auf einem niedrigeren Ausgabenniveau als dem, das die Demokraten vorsehen. Eine höhere Schuldengrenze ginge einher mit weniger Geld für die Sozialsysteme. Fiskalkonservative Experten applaudieren: "Die Sozialprogramme gehören zu einer Lösung, die an den Kern des Problems geht", sagt Gordon Gray vom American Action Forum und stimmt darin im Prinzip mit Obama überein, der in seinem Haushaltsentwurf im April auch Einsparungen im Sozialbereich in Aussicht gestellt hatte.

© ZEIT ONLINE

Das Problem ist nur: An diesem Punkt standen Obama und Boehner schon einmal, im Sommer 2011. Der Deal, der die Anhebung der Schuldengrenze damals in letzter Minute möglich machte, war weit entfernt von einem großen Wurf. Statt auf einen langfristigen Reformplan einigten sich beide Seiten auf automatische Budgetkürzungen, die eintreten sollten, wenn es bis Ende 2012 keine bessere Lösung gibt. Es gab keine, und 2013 wurde nach der Rasenmähermethode gekürzt.