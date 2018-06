Zurück aus Syrien ist Bernd Göken noch immer fassungslos: "Ich mache diese Arbeit schon seit 15 Jahren, aber so etwas ist mir noch nie passiert", sagt der Geschäftsführer von Cap Anamur. Er und zwei weitere deutsche Mitarbeiter der Hilfsorganisation, ein Fotograf und ein Arzt, waren in der Stadt Azaz im Norden Syriens am 18. September nur knapp einer Entführung durch dschihadistische Kämpfer der Al-Kaida-nahen Gruppierung Isis (Islamischer Staat im Irak und Syrien) entkommen.

Erst im Mai hatten Dschihadisten drei Mitarbeiter der deutschen Hilfsorganisation Grünhelme in Syrien entführt. Zwei von ihnen gelang Anfang Juli die Flucht, die dritte Geisel konnte sich vor wenigen Wochen selbst befreien.

Göken war Mitte September nach Azaz gereist, um sich ein Bild von dem Krankenhaus zu machen, das die Hilfsorganisation in der Kleinstadt nahe der türkischen Grenze seit Februar betreibt. Der Besuch sei gut vorbereitet und mit den lokalen Autoritäten abgesprochen gewesen, sagt er. Cap Anamur habe mit Rebellen der Freien Syrischen Armee (FSA) eine Abmachung gehabt: Ständig waren demnach etwa vier Soldaten vor dem Krankenhaus zum Schutz der 36 einheimischen Mitarbeiter stationiert.

Die Fronten in Syrien sind zersplittert: Längst kämpfen nicht mehr nur Rebellen gegen die Regierungstruppen Baschar al-Assads, unzählige Oppositionsmilizen bekämpfen sich immer häufiger auch gegenseitig. So auch in Azaz, wo es bereits häufiger zu Gefechten zwischen FSA und Isis gekommen war. Seit August hatte sich die Lage jedoch beruhigt, nachdem FSA-Kämpfer den Flughafen unter ihre Kontrolle bringen konnten.

Hilfe für Syrien Cap Anamur 1979 gründeten Christel und Rupert Neudeck mit Freunden den gemeinnützigen Verein "Cap Anamur - Deutsche Not-Ärzte e.V." mit Sitz in Köln. Medizinische Versorgung und Zugang zu Bildung in Krisenregionen sind die Schwerpunkte von Cap Anamur. Derzeit betreut die Hilfsorganisation weltweit elf Projekte. Ihr Gründer, Rupert Neudeck, ist seit 2003 Vorsitzender des "internationalen Friedenskorps Grünhelme e.V".

Göken hatte einen zweitägigen Aufenthalt in der nordsyrischen Stadt geplant. "Ich fühlte mich sicher, als ich einreiste", sagt er. "Es gab vorab keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass ein derart massiver Schlag tagsüber passieren würde."

Göken traf sich an diesem Tag mit einigen Mitarbeitern vor dem Krankenhaus zu einer Besprechung. Plötzlich sei ein Mann auf sie zugegangen und habe sich beschwert, weil der Fotograf aus dem Team Bilder von ihm gemacht habe. Nach einer kurzen Diskussion zog sich der Mann wieder zurück.

"Unsere Begleiter meinten daraufhin jedoch, das könnte Probleme geben." Und wirklich: Kurz darauf rückten etwa 30 Isis-Kämpfer an, zum Teil vermummt. FSA-Soldaten versteckten Göken und den Fotografen in einem nahe gelegenen Gebäude. Nach fünf Minuten seien die ersten Schüsse gefallen. Von den anschließenden Kämpfen bekam Göken nichts mehr mit: Ein Fahrzeug brachte die deutschen Cap-Anamur-Mitarbeiter über die türkische Grenze. "Wir mussten uns auf dem Boden verstecken, da Kämpfer der Isis mittlerweile Straßensperren errichtet hatten und nach uns suchten."