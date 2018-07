An dem Islamisten-Angriff auf ein Einkaufszentrum in Nairobi waren Polizeiangaben zufolge höchstens sechs Attentäter beteiligt. Nach dem jüngsten Stand der Ermittlungen hätten vier bis sechs Männer den Komplex in der kenianischen Hauptstadt am 21. September gestürmt, sagte Polizeichef David Kimaiyo dem Fernsehsender KTN. Keiner von ihnen habe das Gebäude wieder verlassen.

Während der 80-stündigen Belagerung hatten die kenianischen Behörden die Zahl der Angreifer mit zehn bis 15 angegeben, von denen fünf getötet worden seien.

An dem Angriff sei keine Frau beteiligt gewesen, sagte der Polizeichef. Augenzeugen hatten von einer Frau unter den Angreifern berichtet. In Medienberichten wurde eine 29-jährige Britin als Täterin verdächtigt. Nach dem Überfall wurde die Frau weltweit zur Fahndung ausgeschrieben.

Bei dem Überfall auf die Westgate Shopping Mall starben mindestens 61 Zivilisten und sechs Einsatzkräfte, es gab 240 Verletzte. Die islamistische Al-Shabaab-Miliz aus dem Nachbarland Somalia hatte sich zu der Tat bekannt.