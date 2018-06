Nadeschda Tolokonnikowa, Mitglied der kremlkritischen Punkband Pussy Riot, kommt in ein anderes Straflager. Die russische Gefängnisbehörde will auf Tolokonnikowas Forderungen eingehen und sie "zu ihrer persönlichen Sicherheit" verlegen, teilte die Behörde mit.



Zuvor war Tolokonnikowa erneut in den Hungerstreik getreten, weil die Behörden sie nach einem Klinikaufenthalt in dasselbe Lager zurück verlegen wollten, in dem sie bisher gewesen gewesen war.

Tolokonnikowa musste Anfang Oktober aus gesundheitlichen Gründen einen ersten achttägigen Hungerstreik abbrechen, mit dem sie sich gegen die Haftbedingungen gewehrt hatte. Sie hatte sich über menschenunwürdige Behandlung und Drohungen von Mitgefangenen und Wärtern beschwert. Im Zuge des Klinikaufenthaltes forderte die Aktivistin, in ein anderes Straflager verlegt zu werden.



Noch bis Anfang März 2014 in Haft

Als Reaktion auf Tolokonnikowas Hungerstreik hatte das ebenfalls inhaftierte Bandmitglied Marija Aljochina einen Antrag auf Strafmilderung zurückgezogen. Sie habe nicht das Recht auf vorzeitige Entlassung, wenn ihre Freundin leide, sagte Aljochina zu diesem Zeitpunkt.

Tolokonnikowa und Aljochina müssen voraussichtlich noch bis Anfang März 2014 eine zweijährige Haftstrafe absitzen, nachdem sie in einer Moskauer Kathedrale öffentlichkeitswirksam gegen Kreml-Chef Wladimir Putin protestiert hatten.