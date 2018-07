Regelmäßig, immer im Oktober, löst der EU-Fortschrittsbericht zur Türkei Irritationen zwischen Ankara und Brüssel aus. Da ist auch der diesjährige Bericht, der 16. insgesamt und der 9. seit Aufnahme der Beitrittsverhandlungen 2005, keine Ausnahme. Er folgt dem bekannten Muster, enthält also Lob, um die Türkei bei der Stange zu halten, und Tadel, der die Regierung in Ankara zu weiteren Reformen motivieren soll. Bei nüchterner Betrachtung haben die Beziehungen zwischen der Türkei und der Europäischen Union in diesem Jahr aber einen neuen Tiefpunkt erreicht.

Die brutale Niederschlagung der Massenproteste im Juni zeigte, wie wenig die Regierung des gemäßigten Islamisten Tayyip Erdoğan auf demokratische Grundprinzipien gibt. Doch nicht nur Erdoğan hat sich innerlich von Europa verabschiedet. Drei Viertel der Türken, so eine Umfrage, glauben nicht mehr, dass ihr Land jemals der EU beitreten wird. Diese Ernüchterung ist eine Reaktion auf die nicht zuletzt wegen deutscher und französischer Vorbehalte weitgehend festgefahrenen Beitrittsverhandlungen.

Zwei Drittel der Türken meinen überdies, ihr Land brauche die EU gar nicht mehr. Daraus spricht ein gewachsenes Selbstvertrauen, das vor allem Erdoğan und sein Außenminister Ahmet Davutoğlu kultivieren. Sie sehen die Türkei bereits in der Rolle einer neuen Regionalmacht. Doch Davutoğlus strategische Maxime "Null Probleme mit den Nachbarn" hat sich als Illusion erwiesen. Alte Probleme, wie mit Griechenland, Zypern und Armenien sind ungelöst, neue sind hinzugekommen, mit Syrien, Irak, Iran, Israel und Ägypten.

Außenpolitisch haben Erdoğan und Davutoğlu die Türkei in eine Sackgasse geführt. Es dürfte deshalb nur eine Frage der Zeit sein, bis sich diese oder eine künftige Regierung in Ankara wieder auf die Beziehungen zu Europa besinnt. Deshalb ist es wichtig, der Türkei die Tür zur EU nicht zuzuschlagen. Sie mag keine Großmacht sein, wie Erdoğan es sich in seinen Träumen ausmalt, und sie mag auch für einen EU-Beitritt auf absehbare Zeit nicht reif sein. Aber ihre geopolitische Lage macht sie zu einem wichtigen Partner für Europa.