Die wegen der Haushaltskrise in den Zwangsurlaub geschickten US-Bediensteten sollen im Nachhinein bezahlt werden. Das US-Repräsentantenhaus beschloss am Samstag mit 407 zu null Stimmen ein entsprechendes Gesetz. Es wird erwartet, dass dieses auch im Senat eine Mehrheit findet. Die Regierung unterstützt es ebenfalls. Das Verteidigungsministerium will zudem einen Großteil der ungefähr 400.000 Zivilbeschäftigten zurück in den Dienst rufen, wie ein Mitarbeiter sagte, der nicht genannt werden wollte. Im Haushaltsstreit selbst zeichnet sich jedoch keine Annäherung ab.



In den USA ist ein Gutteil der öffentlichen Verwaltung seit Dienstag aus Geldmangel geschlossen, weil sich Demokraten und Republikaner nicht rechtzeitig auf einen Haushalt einigen konnten. Weite Teile der Bundesverwaltung stehen wegen des sogenannten Shutdown still. Nach bisheriger Lage hätten die 800.000 betroffenen Staatsbediensteten ihren Verdienstausfall selbst tragen müssen.

An ihrem Zwangsurlaub ändert sich aber trotz der Gesetzesinitiative nichts. Die Nachzahlung gibt es erst, wenn die Verwaltung wieder arbeitet. Bislang ist aber kein Kompromiss in Sicht, weil die Republikaner ihre Zustimmung zu einem Haushalt von einer Verschiebung oder Kürzungen bei der Gesundheitsreform abhängig machen – dem wichtigsten Projekt in Barack Obamas Präsidentschaft. Obama forderte die Republikaner am Samstag in einer Ansprache auf, ihre Blockadehaltung zu beenden.

Das von den Republikanern dominierte Repräsentantenhaus hat mehrere Gesetze beschlossen, einzelne Teile der Bundesverwaltung wieder zu öffnen. Die Demokraten, die eine Mehrheit im Senat haben, lehnen jedoch eine schrittweise Öffnung ab und bestehen auf einer Gesamtlösung.

Mitte Oktober muss zudem die Schulden-Obergrenze der USA angehoben werden. Sollte das nicht gelingen, kann sich die US-Regierung kein Geld mehr am Markt leihen. Dann droht die Zahlungsunfähigkeit der weltweit größten Volkswirtschaft mit unabsehbaren Folgen für die Weltwirtschaft.