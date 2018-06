Wenige Stunden vor dem Ablaufen der Frist haben sich Demokraten und Republikaner auf einen Kompromiss in der Haushaltskrise geeinigt. Er sieht vor, die Schuldenobergrenze so anzuheben, dass die USA bis zum siebten Februar zahlungsfähig bleiben. Zudem wurde ein Übergangshaushalt verabschiedet, der bis zum 15. Januar gilt. In Kürze sollen Senat und Repräsentantenhaus darüber abstimmen.



"Wir haben einen guten Kampf geliefert, wir haben einfach nicht gewonnen", sagte der republikanische Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, John Boehner, dem Radiosender 700 WLW in seinem Heimatstaat Ohio . "Das waren lange und herausfordernde Wochen für den Kongress und das Land." Seine Partei werde die Anhebung des Kreditlimits und den Übergangsetat nicht blockieren.



Der Oppositionsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell , bestätigte den Kompromiss, räumte aber ein, dass seine Partei ihre Ziele mit dem Shutdown nicht erreicht habe. "Das ist ehrlich gesagt viel weniger, als viele von uns erhofft hatten." Der republikanische Senator Ted Cruz , der der konservativen Tea Party nahe steht, sagte, er werde die Abstimmung nicht durch eine Dauerrede verhindern. Gleichwohl werde er nicht dafür stimmen.

Beobachter in Washington sehen Mitglieder der konservativen Tea-Party-Bewegung als treibende Kraft hinter der Blockadehaltung der Republikaner. Sie hatten entscheidende Änderungen an Obamas Prestigeprojekt, der Gesundheitsreform, erpressen wollen. Die Einigung sieht nun lediglich vor, dass die Einkommen von Bürgern genau geprüft werden müssen, die einen staatlichen Zuschuss zu ihrer Krankenversicherung beantragen. Boehner und McConnell sowie einige Vertreter der Tea Party kündigten an, "Obamacare" weiter bekämpfen zu wollen.

Den Kompromiss hatte zuvor der Chef der Demokraten im Repräsentantenhaus, Harry Reid , verkündet. "Der Kompromiss, den wir erreicht haben, wird unserer Wirtschaft die Stabilität geben, die sie benötigt", sagte er und sprach von einer historischen Einigung.

Obama fordert schnelles Handeln

US-Präsident Barack Obama forderte beide Kammern im Kongress dazu auf, das Gesetz schnell zu verabschieden. Es gebe bei dem Streit keine Gewinner , die Menschen in den USA und die Wirtschaft hätten den Preis dafür bezahlen müssen, sagte Regierungssprecher Jay Carney.

Jetzt müsse bald an einem breiteren Kompromiss gearbeitet werden, der eine längerfristige Finanzierung ermöglicht, sagte Regierungssprecher Carney. Nur so werde es der US-Regierung wieder möglich, zu investieren und damit die Wirtschaft anzukurbeln. Demokraten und viele Republikaner hätten zuletzt gezeigt, dass sie zu Verhandlungen bereit sind. Das soll nach dem Kompromissvorschlag eine überparteiliche Kommission erreichen, die Mitte Dezember Vorschläge zum Schuldenabbau vorlegen muss.



Börsen reagieren positiv

Unmittelbar nachdem am Nachmittag eine mögliche Einigung im Senat verkündet worden war, kletterten die Aktienwerte. Der Dax schnellte direkt aus der Verlustzone bis auf 8861,28 Punkte. Das ist der höchsten Stand in seiner 25-jährigen Geschichte. Zum Handelsschluss stand der deutsche Leitindex mit einem Plus von 0,47 Prozent bei 8846,00 Punkten – auch das ein Rekord. Ähnlich sah es beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx aus, der mit rund 3018 Punkten den höchsten Stand seit Mai 2011 erreichte.



Optimismus herrschte auch an der Wall Street. Der US-Leitindex Dow Jones kletterte um 1,2 Prozent auf rund 15.350 Punkte, der ebenfalls stark beachtete S&P 500 kam mit einem Plus von knapp 1,2 Prozent auf 1718 Punkte seinem Bestwert nahe. Auch der Dollar legte zu.