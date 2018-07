In den US-Haushaltsstreit ist offenbar Bewegung gekommen. Nach wochenlangen Blockaden und politischen Finten deutet sich eine Einigung an. Führende Repräsentanten von Demokraten und Republikanern im Senat sprachen nach Verhandlungen von einer deutlichen Annäherung. Der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Harry Reid, sagte, er habe gemeinsam mit seinem republikanischen Kollegen Mitch McConnell in der Frage einer Anhebung der Schuldenobergrenze und der Wiedereröffnung von Regierungsbehörden "enorme Fortschritte" erzielt. Eine endgültige Einigung stehe aber noch aus. "Wir sind noch nicht am Ziel", sagte Reid.

"Ich bin optimistisch, dass wir in dieser Woche eine Vereinbarung finden werden, die es erlaubt, dass die Regierung wieder arbeitet, dass die Rechnungen wieder bezahlt werden und dass langfristige Verhandlungen einsetzen, um unser Land auf einen gesunden fiskalischen Weg zu bringen", sagte Reid.



Auch McConnell – bislang ein erbitterter Gegenspieler Reids - zeigte sich zuversichtlich. "Man kann klar sagen, dass wir substantielle Fortschritte erzielt haben und wir freuen uns darauf, in der nahen Zukunft weitere Fortschritte zu erzielen", sagte der konservative Politiker. Er teile den "Optimismus" Reids, dass "wir ein Ergebnis bekommen werden, das für beide Seiten akzeptabel ist". Auch die New York Times und andere US-Medien berichten, dass die Verhandlungen kurz vor dem Abschluss stünden.

Aus mit den Verhandlungen vertrauten Kreisen hieß es, diskutiert werde über einen neuen Kompromissvorschlag, der eine Anhebung der Schuldengrenze in einem Ausmaß vorsehe, das eine Handlungsfähigkeit bis mindestens Mitte Februar gewährleisten würde. Zudem würden weitere Gespräche zur Senkung des Defizits vereinbart, um bis Jahresende eine Einigung zu erzielen. Die seit fast drei Wochen geschlossenen Regierungsbehörden könnten mit dem diskutierten Kompromiss bis Mitte Januar finanziert werden.

"Kein Deal ist besser als ein schlechter Deal"

Bei den Republikanern meldeten sich aber auch wieder Kritiker einer Vereinbarung mit der Regierung zu Wort. "Kein Deal ist besser als ein schlechter Deal", sagte etwa der texanische Abgeordnete Joe Barton.

Sollten die Abgeordneten bis Donnerstag keine Einigung über die Anhebung der Schuldenobergrenze von 16,7 Billionen Dollar (12,3 Billionen Euro) erzielten, droht den USA die Zahlungsunfähigkeit. Die US-Verwaltung steht zu großen Teilen still, weil 350.000 Staatsbedienstete wegen des Haushaltsstreits in den Zwangsurlaub geschickt wurden.



Der mit dem diesjährigen Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnete US-Ökonom Robert Shiller zeigte sich zuversichtlich, dass der Schuldenstreit beigelegt wird. Es werde nicht zu einer Zahlungsunfähigkeit der USA kommen, sagte Shiller. Der Budgetstreit in Washington sei "nichts Schlimmes". Selbst wenn der Zwist zwischen den Kongresslagern der Demokraten und der Republikaner weiter andauere, sei das "nicht das Ende der Welt".